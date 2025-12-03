Ancelotti avisa con dejar a Vinicius fuera del Mundial

Carlo Ancelotti ya está preparando a la selección brasileña de cara al próximo Mundial que se disputará el verano que viene en Estados Unidos, México y Canadá. El exentrenador del Real Madrid está ultimando la convocatoria para el combinado nacional y, de manera sorprendente, habría amenazado a Vinicius con dejarlo fuera de la cita mundialista si no cambia la situación.

El italiano ha dejado claro que no hará concesiones con nadie, ni siquiera con las estrellas del equipo, y en unas declaraciones concedidas al programa Esporte Record, Ancelotti ha lanzado una advertencia muy seria: "Si Vinicius llega al Mundial al 90%, convocaré a otro jugador que esté al 100%". Un mensaje directo y que podría complicar la presencia de la estrella en el Mundial.

El entrenador quiere a todos sus jugadores con un estado físico excelente, algo que será determinante para las elecciones que haga el italiano. Ancelotti cree que la selección brasileña tiene mucha competencia y los jugadores se ganarán su puesto si están al 100%, aunque tenga que dejar fuera a otros que sean de los mejores del mundo y piezas fundamentales para el combinado.

Además de Vinicius, Ancelotti también tiene el foco puesto en Neymar, otra estrella de la selección que tampoco tiene asegurada su presencia en el Mundial, en concreto por su estado físico en el Santos. Por lo tanto, el italiano ha remarcado que, aunque los futbolistas tengan un rol de superestrella, no tendrán privilegios con él al mando de Brasil y se tendrán que ganar los minutos.

El jugador del Madrid no está pasando por un buen momento en el conjunto blanco y, ahora, habría recibido esta dura advertencia y amenaza de su entrenador en la selección brasileña de cara al Mundial del año que viene, por lo que su situación podría empeorar aún más. Por lo tanto, Vinicius deberá rendir al máximo si no quiere quedarse en casa para la cita mundialista, algo muy importante para cualquier futbolista.