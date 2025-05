Ancelotti está muy decepcionado con la vida que lleva fuera del Real Madrid

Carlo Ancelotti está viviendo la que será probablemente su última temporada en el Real Madrid como una auténtica decepción. Al conjunto blanco solo le queda luchar por la Liga y, aun así, tendrá muchas dificultadas para ganarla, teniendo en cuenta que el eterno rival, el FC Barcelona, le saca cuatro puntos de ventaja a falta de cinco jornadas para que termine la competición doméstica.

Por eso, el italiano tiene claro que será destituido por Florentino Pérez cuando acabe el curso y tendrá que buscarse un nuevo destino si quiere seguir estando en los banquillos. Por otra parte, el técnico ha quedado muy decepcionado con uno de los jugadores del Madrid por la vida que ha estado llevando fuera del club durante toda la campaña y por la pésima actitud que ha demostrado a lo largo de la temporada.

Ancelotti, muy decepcionado por la actitud de Endrick

Se trata de Endrick, uno de los futbolistas que menos oportunidades ha tenido bajo las órdenes de Ancelotti. El brasileño llegó el pasado verano procedente del Palmeiras por 60 millones de euros en una operación de futuro del Madrid, ya que el delantero tenía una proyección increíble y el club blanco lo colocaba como uno de los atacantes del futuro de la entidad madrileña.

Sin embargo, el primer año del jugador ha dejado mucho que desear, más que nada por la falta de minutos que ha tenido, ya que se ha pasado muchos partidos enteros sentado en el banquillo sin tener opciones de salir al terreno de juego. En algunas ruedas de prensa, Ancelotti ha sido claro y contundente contra él, asegurando que tenía que trabajar más para ganarse las oportunidades.

El brasileño se ha sentido engañado por el técnico italiano

Aun así, Endrick se ha sentido muy dolido y engañado con el italiano, ya que no ha cumplido las promesas que le hizo a principio de temporada, donde le aseguró que tendría minutos si se lo ganaba en los entrenamientos y en los encuentros. El brasileño cree que lo ha dado todo, pero el míster no lo ha visto de esta manera y lo ha visto descentrado y desconectado por no jugar.