Ancelotti está recibiendo presiones del vestuario para que no juegue más con el Real Madrid

El Real Madrid está sufriendo mucho en defensa esta temporada. Las graves lesiones que ha sufrido el equipo en la retaguardia y el bajo rendimiento que han demostrado algunos jugadores en esa posición ha hecho que cada alineación sea un dolor de cabeza para Carlo Ancelotti. Además, algunos futbolistas del vestuario están presionando al técnico italiano para que no ponga más a un compañero suyo en el once.

Se trata de Fran García, el lateral izquierdo. Últimamente, el entrenador está confiando más en el canterano que en Ferland Mendy, aunque el bolañego tampoco está teniendo un nivel suficiente y algunos piensan que no tiene la calidad suficiente para ser el dueño de la banda izquierda del Madrid. Por eso, compañeros suyos ven que solo perjudica al equipo y han pedido cambios a Ancelotti para los próximos encuentros.

Jugadores del Madrid piden que Fran García no juegue más

No comete grandes errores, pero pasa sin más durante los partidos, por lo que no aporta nada al juego. Le cuesta llegar a línea de fondo con la pelota complicada y sus centros tampoco son precisos, aspectos que se le pide que tenga un lateral del conjunto blanco, ya que es intrascendente en los enfrentamientos y no aporta peligro en la banda, algo que en el estilo de juego del Madrid es inaceptable.

Sin embargo, Ancelotti no tiene más remedio, ya que prefiere colocar a Fran García antes que a Mendy. El francés es incluso peor por cómo quiere jugar el italiano en el terreno de juego y, aunque va rotando a los dos jugadores en las competiciones, prefiere poner al canterano de titular en los duelos importantes, aunque jugadores dentro del vestuario hayan presionado al entrenador con hacer lo contrario.

Mbappé, el líder de las presiones

Uno de los futbolistas que más ha presionado al inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu con un cambio ha sido Kylian Mbappé, que quiere que su compatriota y amigo pueda tener más minutos y un sitio garantizado en el once titular, pero la decisión está en manos de Ancelotti y no parece que vaya a cambiar mucho en los siguientes enfrentamientos.