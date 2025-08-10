Ancelotti le engañó y ahora Xabi Alonso le promete que, si trabaja duro, no le fallará

Eder Militao ha dado un cambio total de rumbo a su situación en el Real Madrid. Después de regresar de su segunda lesión grave del ligamento cruzado, el jugador volvió a disfrutar de minutos en el Mundial de Clubes. Xabi Alonso sabe que el central brasileño es un jugador muy válido y, a pesar de haber tenido ofertas de Arabia y Qatar, confía en que será importante en sus planes para la temporada 25-26.

Militao es poderoso en los duelos y en las disputas a campo abierto. Alonso gusta de presionar arriba y para ellos los centrales deben de ser buenos con metros a sus espaldas. Rudiger y Tchouameni tuvieron muchos problemas en este sentido, además de un Asencio que durante el Mundial de Clubes estuvo muy fallón. Por lo tanto, solo tiene máxima confianza Xabi Alonso en Dean Huijsen, por lo que disponer del brasileño en la zaga sería un plus en la seguridad del equipo.

Militao confía en recuperar su mejor versión

Con Ancelotti entre sus lesiones y falta de continuidad perdió el sitio. Por ello, Militao se planteó salir cuando recibió ofertas muy jugosas de Arabia y Qatar, pero tras hablar con Xabi Alonso ha cambiado totalmente de idea. Se ve fuerte y siente que puede recuperar la titularidad en el equipo, puesto que además cuenta con la confianza del entrenador. El brasileño si está a su mejor nivel es indiscutible, por lo que la pretemporada es clave para él.

El apostar por tres centrales le da todavía más opción a ser titular y gozar de minutos. Si Militao tiene continuidad, considera que puede recuperar su mejor versión. Xabi Alonso lo ve tanto en el medio o en la derecha, por lo que apostará por él en el comienzo de LaLiga EA Sports.

Xabi Alonso aún así quiere un central

El técnico quiere recuperar la mejor versión de Militao, pero aún así sabe que necesita un defensa central de garantías. Ibrahim Konaté (Liverpool) es la opción favorita, pero antes de su llegada el entrenaor quiere recuperar a sus centrales. Asencio, Alaba y hasta un Mendy que puede hacer de central son su competencia, pero están claramente por detrás del sudamericano en la rotación.