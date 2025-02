Ancelotti lleva 2 años intentándolo echar del Real Madrid sin éxito porque es un protegido de Florentino Pérez

Carlo Ancelotti tiene un gran problema en la defensa del Real Madrid. El equipo ha sufrido varias lesiones y, en estos momentos, el técnico italiano no cuenta con ningún central disponible del primer equipo para los próximos partidos. El único que no está lesionado y podría jugar es Jesús Vallejo, pero no cuenta nada para el entrenador y ha pedido en más de una ocasión su salida, pero no ha habido manera.

De hecho, el zaragozano es uno de los protegidos por parte de Florentino Pérez. Fue uno de sus fichajes por varias razones, tanto empresariales como futbolísticas, por lo que ha querido protegerlo durante todos estos años y evitar una salida. Lo ha cedido un par de ocasiones, pero con la intención de que pudiera volver al Madrid y triunfar vestido de blanco. Sin embargo, no ha podido ser.

Ancelotti vuelve a pedir la salida de Vallejo

Ahora, con todos los centrales lesionados, sería la oportunidad perfecta para Vallejo para salir al terreno de juego y demostrar que puede seguir valiendo para jugar en el Santiago Bernabéu algunas temporadas más, pero no va a ser así. Ancelotti no cuenta con él, a pesar de que sea el único disponible en la retaguardia, y prefiere utilizar a futbolistas de la cantera para paliar las bajas que tiene.

Por otra parte, el defensa acaba contrato a final de esta temporada y lo más probable es que no alarge más su vinculación con el conjunto blanco. Florentino Pérez ya no podrá protegerlo más y Vallejo terminará su etapa en el Madrid sin haber demostrado nada, ya que se le fichó porque habían indicios de que podía tener buen potencial, por lo que se vio en su tiempo en el Zaragoza.

El defensa se quiere quedar

Aun así, el zaragozano no ha rendido como se esperaba y abandonará la entidad madrileña sin pena ni gloria, aunque él quiera renovar. Preferiría quedarse en el Madrid apartado, estando en el banquillo prácticamente toda la temporada, que irse a otro equipo donde no estaría tan cómodo, pero los blancos no van a gastar un hueco en la plantilla para renovarlo.