Ancelotti lo castiga sin jugar con el Real Madrid porque no defiende

Carlo Ancelotti tiene claras sus ideas y no dará minutos a jugadores que no se lo ganen en el terreno de juego, tanto en aspectos ofensivos como defensivos. Y, precisamente, estos últimos han sido los que han hecho que el técnico italiano le haya puesto la cruz a un futbolista del Real Madrid, castigándole sin jugar en más de una ocasión y poniéndolo en una situación muy complicada.

Se trata de Arda Güler, uno de los más jóvenes de la plantilla que no está teniendo los minutos que él esperaba en su segunda temporada en el conjunto blanco. Tiene mucha calidad en sus botas, como lo demuestra en cada oportunidad que tiene para tocar el balón y participando en el juego del equipo, pero el hecho de que no defienda es una de las razones por los cuales Ancelotti no confía demasiado en él.

Ancelotti castiga a Arda Güler por su defensa

Contra el Leganés, el turco volvió a ser titular en la Liga tres meses y medio después, y dejó claro que puede ser importante en el Madrid si los astros se alinean. Participó en dos de los tres goles del equipo tras un inicio de partido dubitativo por parte del jugador, pero cuando encontró su sitio, dejó patente su calidad y su acierto en el pase. Además, forzó un penalti que significó el primer gol del conjunto blanco.

Sin embargo, el problema fue más bien defensivo. Teniendo en cuenta que formó tándem en la banda con Lucas Vázquez, el carril derecho fue puesto en el punto de mira por parte del Leganés y los pepineros atacaron por ese lateral, algo que no le gustó nada a Ancelotti. A pesar de que dijo en la rueda de prensa posterior al partido que había hecho un buen encuentro, la realidad es otra: su defensa es de lo peor.

El futuro del turco está en duda

Por eso, está por ver cuál será el futuro de Güler. Si el técnico italiano le da más continuidad en el equipo y vuelve a tener minutos, el turco podría dar marcha atrás en su decisión de marcharse del Madrid el próximo verano si el entrenador continúa dirigiendo a la plantilla. En cambio, si Ancelotti sigue, pero su situación no ha cambiado, el centrocampista ya le ha avisado a Florentino Pérez que pedirá irse.