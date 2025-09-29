Ancelotti no era el único problema, llegaba tarde y lo hace igual con Xabi Alonso

Vinicius Junior sigue sin presionar en el Real Madrid y se vio contra el Atlético de Madrid en el derbi madrileño, donde la banda izquierda defensiva del conjunto blanco fue un coladero. Giuliano Simeone, Pablo Barrios y Marcos Llorente sobrecargaron la zona defensiva del equipo de Xabi Alonso y de un centro del '20' colchonero llegó el gol de Robin Le Normand. La parsimonia defensiva de Vinicius tiene muy quemado al técnico donostiarra.

El jugado brasileño ya estaba bajo sospecha durante la etapa con Carlo Anceotti, puesto que gozaba con la plena confianza del entrenador italiano, a pesar de que no trabaja sin balón. Se esperaba un cambio de actitud con Xabi Alonso, que además le ha dado varios avisos con la suplencia. Esto ha hecho que la relación entre ambos se haya afectado y están muy distanciados.

Vinicius es muy crítico con Xabi Alonso

El 7 brasileño en sus círculos íntimos se muestra muy crítico con el entrenador, que considera que lo tiene minusvalorado. Piensa Vinicius que Xabi Alonso tiene predilección por Mbappé y que no es justo con su figura, puesto que el francés tampoco trabaja sin balón. Esto ha hecho que el técnico donostiarra le haya dado la suplencia durante varios partidos, algo que ha sentado muy mal al futbolista sudamericano.

En el club están bastante decepcionados con Vinicius Junior, que en su último año natural ha bajado muchísimo su rendimiento. Desde que pidió renovar igualando el suelo de Mbappé, Florentino Pérez se sintió molesto y también ha afectado al nivel del futbolista. De nuevo contra el Atlético de Madrid en el derbi estuvo muy apagado, frenado por Marcos Llorente y las ayudas contantes de Giuliano Simeone.

La falta de trabajo de Vinicius lo llevará de nuevo a la suplencia

Xabi Alonso lo tiene claro, si no trabaja Vinicius no será indispensable en el equipo. Rodrygo Goes es suplente, pero puede ser de la partida en la UEFA Champions League contra el Kairat Altamy, en Kazajistán. Ahora mismo, después de 5-2 sufrido contra el Atlético de Madrid, tiene claro que hará cambios en el once y que tomará decisiones al respecto.