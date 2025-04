Ancelotti no puede seguir tapando el estado lamentable al que llega a entrenar al Real Madrid

Los últimos traspiés del Real Madrid han generado muchas dudas sobre el juego del equipo, y a su vez sobre el estado de forma física y mental de algunos futbolistas. El pobre partido de Copa ante la Real Sociedad, la victoria con polémica ante el Leganés, y los batacazos ente Valencia y Arsenal han hecho que se le viesen algunas costuras al equipo de Carlo Ancelotti.

Al técnico italiano le preocupa el estado de algunos futbolistas. No llegan al 100% a la recta final de temporada. Se están jugando los títulos y algunos no responden o no están a la altura de lo que se les exige. Preocupación máxima en la figura de un jugador por parte de Ancelotti que lo ve muy descentrado y más fuera que dentro del equipo en estos momentos.

El mal estado de Camavinga, un problema para el Madrid

El entrenador del Madrid necesita reforzar la zona de medio campo para intentar la remontada el próximo miércoles ante el Arsenal en el Santiago Bernabéu. No será una empresa fácil, ya que el equipo tiene que levantar un 3 a 0 en contra. Aunque la baja de Camavinga es dolorosa, después de su expulsión en el Emirates, Ancelotti podría tener buenas noticias. Carlo Ancelotti podría contar con un refuerzo importante para la vuelta.

No en vano, esta tarde ante el Alavés, el entrenador italiano casi no le quedará más remedio que volver a alinear a Camavinga. El galo está siendo el blanco de todas las críticas. Sus últimas apariciones han sido deplorables. La última ante el Arsenal tuvo que cubrir el lateral izquierdo, donde fue superado por Saka en todo momento. Pero a Ancelotti le puede llegar una recuperación en forma de salvavidas.

Ceballos podría llegar para el partido contra el Arsenal

Dani Ceballos se había convertido en un imprescindible para el Madrid. Desde la marcha de Toni Kroos, su influencia sobre el juego había sido notoria. Junto con Valverde y Belligham en el centro del campo era el futbolista que le daba equilibrio al equipo. Con un alto nivel de rendimiento, su contribución fue clave en varios partidos decisivos. Y su ausencia ha sido más que notoria.

Vista la situación en la que se encuentra Camavinga, el retorno de Ceballos sería como agua de mayo en pleno mes de abril para Ancelotti. Podría volver a recuperar aquel centro del campo tan compacto que era capaz de neutralizar los adversarios. De desarmar los intentos de contragolpe o de construcción ofensiva. El Madrid se juega tres títulos en dos semanas, y la vuelta de Ceballos por Camavinga es indispensable para cambiar la deriva de un equipo que va camino del naufragio.