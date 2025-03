Ancelotti pide a Florentino Pérez que lo venda o lo regale porque no lo quiere ni ver el Real Madrid

Ancelotti ha dejado muy claras sus intenciones desde su vuelta al Real Madrid. En su segunda etapa, el entrenador italiano no ha dejado lugar a jugadores que se salgan de su once de gala, exceptuando momentos puntuales en los que ha tenido que tirar de ellos debido a las lesiones. Unas lesiones, que muchos le han achacado, a la poca o casi nula rotación de minutos que ha dado y que ha cargado a los titulares ante la saturada agenda del calendario.

Entre esta vorágine de sí Ancelotti cumple su última campaña en el banquillo del Bernabéu, ante los tambores de guerra que suenan de una posible llegada de Xabi Alonso, la realidad es que en la capital hay un intenso debate sobre la irregularidad en el juego del equipo y del hecho que no haya sido capaz de plantarle cara al Barça en los dos duelos que han disputado ambos conjuntos esta campaña. Y ante este ruido, Ancelotti ha sido tajante pidiendo la salida de un futbolista de la plantilla. No cuenta con él.

Ancelotti no quiere a Arda Güler

La llegada del turco en el Bernabéu fue vendida como la de un futuro crack mundial que se decantó a última hora por el conjunto blanco, ya que el FC Barcelona también lo pretendía. El Madrid pagó 30 millones por el centrocampista otomano y llegaba con la vitola casi de galáctico.

Después de una primera temporada en la que demostró destellos de mucha calidad en las pocas intervenciones de las que disfrutó. Este segundo año en el club merengue está siendo un viacrucis para Arda Güler. Que está viendo como su participación se ha reducido a la mínima expresión, y solo cuando Ancelotti no ha tenido más remedio que tirar de él por lesiones. Esto ha hecho que el jugador tense la cuerda por salir del club y Ancelotti no se lo ha tomado nada bien pidiendo a Florentino que si sigue en el banquillo no lo quiere la próxima temporada.

Güler, con escasos minutos, busca salir del Madrid

Seguro que Arda se debe estar arrepintiendo de no haber elegido el Barça como destino en su día. Y más, viendo como Hansi Flick lleva la gestión del grupo, en la que todos cuentan con minutos y confianza por parte del técnico teutón. Un club donde Güler, seguro que hubiese podido explotar y disfrutar de más minutos para exhibir su fútbol.

Es por ello por lo que, ante los números de esta temporada, donde en muy pocos minutos ha materializado 3 goles y ha dado 5 asistencias, Arda sabe que es el momento de tomar una determinación. Hasta el capitán de Turquía, Hakan Çalhanoglu, reivindicó más minutos para Güler en el Real Madrid después de la victoria ante Hungría por 3 a 1. Pero no es de la misma opinión un Ancelotti que solo si se diese el caso de la llegada de Xabi Alonso al Madrid, le abriría la puerta a Arda Güler de poder disponer de más minutos. Si no, la otra opción es la salida inmediata. Para el bien de todos.