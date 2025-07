Ancelotti tenía razón, no encaja en el Real Madrid, Xabi Alonso lo tiene sentenciado

No ha cambiado el estatus de Brahim Díaz en el Real Madrid con el cambio de entrenador. Al igual que sucedía con Carlo Ancelotti, con Xabi Alonso el internacional marroquí es suplente en el conjunto blanco durante este Mundial de Clubes. No tuvo minutos en la eliminatoria de los octavos de final contra la Juventus de Turín (1-0), merced a un gol de Gonzalo García. Brahim no volvió a disponer de ningún minuto, por lo que sabe que tiene una situación muy complicada.

Ahora espera poder aportar contra el Borussia Dortmund en los cuartos de final, donde parte como favorito. El Real Madrid además va a sumar en su ataque a Franco Mastantuono en el mes de agosto, puesto que ha jugado con River Plate el Mundial de Clubes el joven argentino. Brahim sabe que no encaja por ahora en el equipo, menos aún con el dibujo del 3-5-2, por lo que hablará con Xabi Alonso para mirar su futuro en el mercado veraniego.

Brahim quiere ser titular, aunque sea lejos del Real Madrid

El futbolista quiere tener más protagonismo, aunque sea lejos del Real Madrid. Su objetivo número 1 era renovar con el conjunto blanco, pero la falta de minutos en este Mundial de Clubes le hará replanterse el escenario. Además jugar con solo dos delanteros le pondrá todavía más compleja su situación, con un Trent Alexander Arnold que ejerce de carrilero por la derecha. Arda Guler ha entrado en el centro del campo, por lo que Brahim Díaz sabe que debe de mirar ofertas.

Desde el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, donde marcó gol contra el Atlético de Madrid, ha ido perdiendo protagonismo de forma residual. Ahora no cuenta para Xabi Alonso, por lo que tendrá que tomar decisiones a la vuelta de Estados Unidos.

El paso por el Milán en su día, referencia

En el AC Milan fue titular y le dio el salto al Real Madrid. Para volver a ser titular, quizá tenga que dar un paso atrás en su carrera para volver a ser indiscutible. Además pretende mantener su estatus en la intenacionalidad con Marruecos.