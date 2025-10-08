Antonio Rüdiger, peligro de fuga en el Real Madrid, sería en enero, no esperan a verano

Antonio Rüdiger ha sido uno de los jugadores más importantes en el Real Madrid desde que llegó en 2022. Sin embargo, su situación ha dado un giro de 180 grados con el cambio en el banquillo, ya que Xabi Alonso le comunicó desde el primer momento que ya no sería una pieza indispensable en sus esquemas. Además, la lesión que ha sufrido también ha impedido que pueda tener minutos.

Con todo esto, lo más probable es que el alemán esté viviendo sus últimos meses en el conjunto blanco. Acaba contrato a final de temporada y, en un principio, el Madrid no le va a renovar, por lo que este será su último curso en el Santiago Bernabéu. Aun así, su salida se podría producir antes de tiempo, ya que es posible que se marche en el mercado de invierno, sin esperar al verano que viene.

Antonio Rüdiger podría marcharse antes de tiempo del Madrid

El central lleva tiempo recibiendo ofertas de Arabia Saudí para finalizar su carrera allí y Rüdiger se lo estaría planteando seriamente. No quiere abandonar el Madrid en medio de la temporada, pero es posible que sea una oferta que no pueda rechazar en enero, por lo que podría pedirle al conjunto blanco que le diera facilidades para poder abandonar el club antes de lo previsto.

En defensa, Dean Huijsen se ha convertido en el líder de la zaga después de unos meses en el Madrid, mientras que Eder Militão ya está plenamente recuperado de su grave lesión en la rodilla y se ha convertido en la pareja de centrales titular del Madrid junto al internacional con España. Por eso, Rüdiger ha perdido esa condición de pieza indispensable en la retaguardia.

El central alemán tendría en mente abandonar el club blanco en enero

Y ahí, podría venir el deseo del alemán de abandonar el Madrid antes de tiempo, es decir, antes de que se le acabe su contrato al final de la campaña, para poder poner rumbo ya a Arabia Saudí y a acabar su carrera ahí. Por lo tanto, está por ver si los blancos dejarán que un jugador que ha sido tan importante para el equipo en los últimos años pueda realizar una fuga antes de lo que tiene previsto la entidad madrileña.