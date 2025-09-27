Antonio Rüdiger se ha reunido en el despacho con Xabi Alonso casi una hora

El defensa central Antonio Rudiger ha tenido una reunión personalizada con Xabi Alonso. El objetivo número 1 para el técnico fue saber la situación anímica de Rudiger, lesionado entre dos y tres meses, debido a una lesión muscular en la pierna izquierda. Se fastidió en un entrenamiento previo al duelo contra la Real Sociedad, pero Alonso no quiere que esté desenganchado de la dinámica de grupo.

Es por eso que han tenido una reunión personalizada, donde han podido ver algunas de las carencias que ha mostrado el alemán durante la temporada. Le ha pedido rcuperar a Rudiger la disciplina defensiva, como llevar una marca férrea de su par y ajustar la presión alta, como tanot le gusta al entrenador. Xabi Alonso ahora mismo cuenta de forma indiscutible con Huijsen y con Militao, una pareja de centrales de plenas garantías. Quiere a Rudiger como tercer central, cuando vuelva de su lesión.

Rudiger está muy militado por las lesiones

Las constantes lesiones de Antony Rudiger han limitado mucho su rendimiento. Ya durante el Mundial de Clubes quedó señalado por errores importantes, pero es que además durante LaLiga 25-26 ha tenido minutos más secundarios hasta su lesión. De nuevo en las articulaciones y musculatura sufre el central alemán, que ha encadenado lesiones que hacen que baje su rendimiento.

Rudiger tiene ya 32 años y sus lesiones han hecho bajar claramente su nivel. Es por eso que, ante la lesión para varios meses, Alonso ha optado por tener una reunión de una hora con videos para ver sus virtudes y defectos a corregir. Huijsen y Militao son la pareja titular, donde el brasileño además puede servir de referencia al alemán por como se ha recuperado de dos operaciones de ligamentos cruzados.

Xabi Alonso quiere recuperar a Rudiger a campo abierto

El entrenador tiene en mente recuperar a Rudiger cuando regrese de su lesión, con la 'misión' de sacar su mejor nivel a campo abierto. Está utilizano a Álvaro Carreras también de central por la izquierda, que está a un nivel formidable. Tiene muchas alternativas Xabi Alonso, que tiene la fortaleza defensiva como su prioridad en el Real Madrid.