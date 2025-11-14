Arda Güler defiende a Xabi Alonso, pero hasta seis jugadores del Real Madrid son críticos, no juegan a nada

Arda Güler se ha convertido esta temporada en uno de los mejores jugadores del Real Madrid y en una de las estrellas del equipo. Esto, en gran parte, ha sido gracias a la confianza que le ha dado Xabi Alonso desde el primer día del tolosarra en el banquillo del conjunto blanco, entregándole galones y la titularidad en el centro del campo. Por eso, el turco lo quiere defender.

Ante la situación difícil en la que se encuentra el tolosarra, siendo cuestionado constantemente, tanto dentro como fuera del Madrid, el centrocampista lo está defendiendo, ya que gracias a él se ha consagrado como uno de los más indispensables en el terreno de juego. Sin embargo, hasta seis jugadores del conjunto blanco han sido críticos con él por el simple hecho de no jugar a nada.

Arda Güler está defendiendo a Xabi Alonso, pero gran parte del vestuario está en contra

La realidad es que Alonso prometió muchas cosas desde su llegada al banquillo del Santiago Bernabéu, como un cambio drástico en el comportamiento de los jugadores, especialmente con la disciplina, así como un estilo de juego diferente al que había, teniendo en cuenta que el Madrid no ha jugado nada en los últimos años con Carlo Ancelotti, aunque se hayan ganado títulos.

Sin embargo, la situación no ha cambiado prácticamente nada y el Madrid sigue sin jugar a un fútbol vistoso, acogiéndose más a las individualidades de siempre que al juego colectivo. Por eso, gran parte del vestuario está en contra de las indiciaciones que está dando el técnico e incluso se ha llegado al punto de que han pasado de obedecerle porque no entienden lo que quiere aplicar sobre el campo.

El técnico tolosarra ya no está bien visto entre varios jugadores del Madrid

Todo esto está llegando a un punto límite que está por ver si podrá ser solucionado a corto plazo o Florentino Pérez deberá tomar medidas. De momento, se sigue confiando en su proyecto de cara al futuro, como hace Güler, ya que la presencia de Alonso ha provocado que el turco sea una estrella ahora mismo en el Madrid, pero la situación podría cambiar si no se ven mejoras.