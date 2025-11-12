Xabi Alonso tiene un mote muy feo en el vestuario del Real Madrid

Xabi Alonso está perdiendo cada vez más apoyos en el vestuario del Real Madrid. El tolosarra tan solo lleva unos meses en el banquillo del conjunto blanco, pero la situación ya se está volviendo insostenible después de los últimos resultados y, sobre todo, porque el equipo no juega a nada. El técnico ya no está bien visto entre los jugadores e incluso tiene un mote muy feo en el vestuario.

En los despachos y entre trabajadores de Valdebebas, además de varios futbolistas, al entrenador se le califica de "cabeza cuadrada" por su falta de predisposición a aceptar algunas propuestas que llegan fuera de su cuerpo técnico, es decir, de su grupo de trabajo. Varios le han recomendado cambios y propuestas para que el Madrid juegue mejor, pero de momento, no ha querido hacer caso.

Xabi Alonso es calificado de "cabeza cuadrada" en el Madrid

De hecho, algunas decisiones que ha tomado Alonso han hartado al vestuario del Madrid, teniendo en cuenta que no las entienden. Por eso, y especialmente en los últimos partidos, se ha vivido una completa anarquía y desorden entre los futbolistas, que han decidido dejar de obedecer las órdenes del vasco y hacer la guerra por su cuenta en el terreno de juego, a partir de individualidades.

Precisamente, esto último fue lo que encendió un nuevo conflicto entre el entrenador y Vinicius, ya que el tolosarra quedó muy enfadado por las acciones individuales del brasileño en el encuentro en Vallecas contra el Rayo Vallecano y soltó un "¡pásala, hostia!" en la banda, dejando claro que la relación entre ambos no es nada buena y que Alonso está empezando a perder al vestuario.

El técnico tolosarra ya no está bien visto en el vestuario

Había mucha ilusión con la llegada de Alonso al banquillo del Madrid y, especialmente, con el cambio de juego que había propuesto en sus primeros días. Sin embargo, lo que propuso está lejos de ser lo que se está viendo sobre el campo y hay futbolistas que aún no saben lo que tienen que hacer sobre el césped, ya que no entienden a su técnico de ninguna de las maneras.