Florentino Pérez descarta uno y ofrece dos delanteros centros a Xabi Alonso

A pesar de que tan solo hace unos meses que ha empezado la actual temporada, el Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla del próximo curso con el objetivo de reforzar varias posiciones que lo necesitan. Y ahí, tanto Florentino Pérez como la dirección deportiva tienen que claro que será necesario realizar el fichaje de un delantero centro de nivel en el mercado.

Aunque en esa demarcación está jugando Kylian Mbappé, la intención sería mover al francés en la banda, en su posición natural, en el extremo izquierdo, y dar paso a un ariete. El presidente le habría puesto dos nombres encima de la mesa a Xabi Alonso después de descartar a uno: Erling Haaland y Harry Kane. El primero sería más caro que el segundo, pero más joven e interesante.

Por otro lado, Florentino habría descartado fichar a Julián Alvarez, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid nunca se abriría a negociar con el eterno rival por su máxima estrella y, además, es posible que lo tenga hecho con el FC Barcelona a partir de la próxima temporada. Por eso, los objetivos serían el noruego y el inglés, aunque el primero tendría más opciones, a pesar de su precio.

Aun así, las operaciones serían igual de complicadas. Está por ver si el Manchester City y Pep Guardiola dejarían salir a Haaland de Inglaterra, y si se abrieran a un traspaso, qué cantidad pedirían, probablemente, alrededor de los 150 millones de euros. Respecto a Kane, el del Bayern de Múnich tiene una cláusula de salida, pero también podría preferir jugar antes en el Barça que en el Santiago Bernabéu.

Por lo tanto, está por ver si estas dos opciones que están encima de la mesa para reforzar el ataque del Madrid se podrán realizar, al menos una de ellas. La dirección deportiva tiene claro que la posición de ariete necesitará a un nuevo jugador, ya que así Mbappé podría jugar en la posición que quiere. Eso también significaría una posible salida de Vinicius, ya que el brasileño ya no tendría sitio en el once.