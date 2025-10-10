Arda Güler, el primero en enterarse, el Real Madrid ha cerrado el acuerdo, fichado

Arda Güler se ha consagrado como uno de los mejores jugadores del Real Madrid en este inicio de temporada. El turco ha explotado bajo las órdenes de Xabi Alonso, haciéndose con la titularidad absoluta y demostrando que tiene mucha calidad en sus botas para ayudar al conjunto blanco. Aun así, el centrocampista ya se habría enterado de que el club ha cerrado un fichaje que le hará competencia.

Se trata de Nico Paz, uno de los futbolistas que el Madrid aún tiene en su nómina. El internacional con Argentina está deslumbrando en el Como italiano de la Serie A y todo parece indicar que acabará volviendo al Santiago Bernabéu la próxima temporada, ya que el club ha decidido utilizar, de una vez por todas, la opción de recompra que hay estipulada en el contrato del jugador.

Arda Güler ya sabe que Nico Paz volverá al Madrid la próxima temporada

Esta cláusula, de tan solo 9 millones de euros, será una cifra muy asumible para el club blanco para poder traer de vuelta a un futbolista que ha crecido muchísimo fuera del Madrid. El nivel que está demostrando el canterano en Italia está siendo espectacular y Alonso le ha dejado claro a la dirección deportiva que quiere tenerlo en el equipo la próxima temporada porque ya es digno de jugar en el Bernabéu.

Por eso, algunos jugadores como Güler o incluso Jude Bellingham saben que Paz volverá al conjunto madrileño, lo que podría provocar un nuevo terremoto en el centro del campo del Madrid, teniendo en cuenta que todos ellos comparten posición y, por lo tanto, los minutos serán aún más caros en la medular con la llegada del internacional argentino de cara a la próxima campaña.

El internacional con Argentina está deslumbrando en el Como italiano

Aun así, Paz tendrá mucho que decir. Con tan solo 20 años, es uno de los futbolistas más destacados de la Serie A, ya que además de sumar goles y asistencias, también está liderando al equipo de Cesc Fàbregas desde el centro del campo. Tiene una madurez futbolística impecable y ha demostrado, con su rendimiento, que puede hacerse un hueco en el once titular del Madrid más pronto que tarde.