Bellingham no acepta ser suplente en el Real Madrid

Jude Bellingham sorprendió a todo el mundo volviendo antes de lo previsto de la operación en el hombro que se realizó el pasado verano. Aunque el cuerpo médico aseguró que su vuelta a los terrenos de juego se retrasaría más, el inglés volvió un mes antes. Sin embargo, su retorno ha sido con un estado de forma muy bajo y su rendimiento sobre el campo está siendo muy cuestionable.

Esto ha provocado que Xabi Alonso no le esté asegurando la titularidad y ya le ha dicho al centrocampista que no volverá a salir de inicio hasta que no recupere ese tono físico que le ha caracterizado desde su llegada al Real Madrid. Bellingham está trabajando a destiempo en Valdebebas para poder recuperarlo, pero ya ha dejado clara una cosa: no aceptará ser suplente en el conjunto blanco.

Bellingham ha demandado ser titular indiscutible en el Madrid

El inglés entiende que, ahora mismo, no está al 100% físicamente, ya que tras su operación, no ha podido trabajar bien su estado de forma. Aun así, cuando lo consiga, quiere ser recompensado con la titularidad, ya que cree que es uno de los jugadores más importantes del Madrid y, por ende, una pieza indispensable en los esquemas de la entidad madrileña, como se ha visto en los últimos años.

Nadie niega que un Bellingham en un estado de forma insuperable sea uno de los mejores del mundo, pero ahora mismo, no lo tiene. Por eso, algunos jugadores se han quejado de los minutos del inglés, ya que en estas condiciones, está restando más que sumando con su presencia en el terreno de juego, lo que ha molestado a algunos futbolistas que también se están jugando sus oportunidades.

El inglés no quiere ser suplente en el conjunto blanco

Por otra parte, el centrocampista no acaba de entender bien el nuevo estilo de juego que está queriendo implementar Alonso. De hecho, Bellingham ha perdido un poco de protagonismo, ya que anteriormente tenía más libertad sobre el campo y podía llegar más al área contraria. Ahora, será todo lo contrario, y es que el tolosarra le ha avisado de que se vaya olvidando de marcar tantos goles con su nueva posición sobre el césped.