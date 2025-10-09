Florentino Pérez rechazó 90 millones porque era intocable para Ancelotti, pero Xabi Alonso autoriza la venta

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid en sustitución de Carlo Ancelotti ha provocado cambios drásticos en la entidad madrileña. Además de la aplicación de un nuevo estilo de juego sobre el césped, también ha provocado que la continuidad de algunos jugadores que eran intocables con el italiano ya no esté tan clara con el tolosarra dirigiendo al equipo.

De hecho, una de las estrellas del Madrid podría tener los días contados, ya que a pesar de que era intocable con Ancelotti, Alonso ha autorizado su venta. Se trata de Fede Valverde, uno de los futbolistas más importantes del conjunto blanco que, después de tota la polémica vivida con el tolosarra, podría ver peligrar su futuro en la entidad madrileña de cara a la próxima temporada.

Xabi Alonso habría autorizado una venta de Fede Valverde, un cambio respecto al año pasado

En su día, Florentino Pérez rechazó una oferta de 90 millones de euros que llegó procedente de la Premier League, ya que tanto para el entrenador como para el club era una futbolista indispensable. Sin embargo, la llegada de Alonso al banquillo ha supuesto un cambio de paradigma en el Madrid y ahora el uruguayo ya no es tan intocable en los esquemas del nuevo técnico.

El pésimo rendimiento que está teniendo Valverde en este inicio de temporada y el hecho de que se negara a jugar en la banda derecha cuando el entrenador se lo pidió, debido a las lesiones que tenía la plantilla en esa posición, ha provocado que el centrocampista haya dejado de ser intransferible en la dirección deportiva, por lo que se podrían tomar decisiones drásticas en los próximos meses.

El centrocampista uruguayo ya no es intocable para el tolosarra ni tampoco para el Madrid

Es decir, que si llegase una nueva oferta decente a los despachos del Santiago Bernabéu referente a un posible traspaso de Valverde, el Madrid ya no la descartaría en absoluto y se lo pensaría seriamente, ya que su salida serviría para poder reforzar otras posiciones que, a lo mejor, están más necesitadas y son petición de Alonso de cara al futuro.