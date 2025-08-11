Arda Güler está molesto con Xabi Alonso porque siente que ha sido engañado

Arda Güler atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera en el Real Madrid. A pesar de las grandes expectativas que se tenían sobre él, el joven talento turco ha visto cómo su protagonismo se ha reducido considerablemente. La presencia de Brahim Díaz como favorito para ocupar el puesto de mediapunta ha sido un golpe duro para Arda. Mientras Brahim se mantiene firme en la consideración de Xabi Alonso , Arda siente que sus oportunidades se están evaporando.

La frustración de Arda no es solo por la competencia natural entre jugadores. Siente que ha sido engañado. Durante la pretemporada, hubo indicios de que tendría un papel destacado en el equipo, algo que el entrenador vasco no terminó de concretar. Este desencuentro ha generado un clima tenso en el vestuario, y Arda comienza a cuestionar su futuro en el club. Su talento es innegable, pero la falta de minutos puede afectar su confianza y desarrollo.

Xabi Alonso y la planificación para el debut contra Osasuna

Por otro lado, Xabi Alonso trabaja con firmeza en la preparación del partido inaugural de La Liga frente a Osasuna, el 19 de agosto . Sabe que será un duelo crucial para marcar el tono del nuevo Real Madrid. La prioridad del técnico es encontrar la fórmula que maximice el rendimiento del equipo, especialmente en una temporada con muchas expectativas.

Alonso confía plenamente en la dupla ofensiva de Vinícius Jr. y Kylian Mbappé , así como en la solidez defensiva que aporta Huijsen. Sin embargo, la gran incógnita está en la zona de mediapunta. Brahim Díaz, tras un verano complicado, se ha ganado un lugar preferente gracias a la baja de Bellingham y la confianza del técnico. Esto ha dejado a Arda Güler en una posición delicada, que podría cambiar solo si demuestra estar a la altura en los entrenamientos.

Mientras Xabi Alonso apuesta por un esquema sólido y competitivo, Arda debe decidir si espera su oportunidad o busca un nuevo destino donde pueda brillar con más continuidad. El duelo con Osasuna será solo el primer capítulo de una temporada que puede cambiar muchas cosas para él y para el Real Madrid.