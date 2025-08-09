El joven jugador turco Arda Güler lleva una vida fuera del Real Madrid que no gusta a Xabi Alonso, puesto que la alimentación no está siendo una de sus prioridades. Abusar de la comida rápida hace bajar su rendimiento y su longevidad, algo que ahora puede no penalizar, pero sí cuando sea más mayor. Se ha cambiado a la nutricionista del club y se sopesa poner un especialista que de un menú especializado al jugador otomano.

Guler ha ido creciendo en el Real Madrid, donde su calidad se ha ido imponiendo en el equipo. El entrenador Xabi Alonso tiene mucha confianza en el jugador turco, al que ha acercado a la base de la jugada. Eso sí, necesita que este en su mejor condición física para poder desplegar su mejor juego en la medular. La alimentación es una faceta clave para su crecimiento como futbolista, por lo que un nutricionista puede orientarlo.

Arda Guler es un jugador de gran proyección

Xabi Alonso es exigente con Arda Guler, puesto que tiene gran confianza en él. Le preocupa a Xabi Alonso el tema de la alimentación, porque necesita que físicamente este en su mejor forma para poder gobernar en el centro del campo. Ha hablado con el entorno del jugador y sabe que no optimiza su cuidado fuera del campo, por lo que tener un nutricionista personalizado le puede dar un salto de calidad.

El radio de acción da Guler debe crecer para tener un mayor dinamismo y más motor en el centro del campo. Para ello, necesitas la mejor condición física y regular su alimentación. Fuera del campo es donde más puede crecer el jugador turco, ya que técnicamente es un jugador de una calidad exquisita.

Xabi Alonso va a tener una charla personalizada

El técnico donostiarra va a tener una charla para aclarar al jugador que la alimentación es prioridad para su desarrollo y longevidad en el mundo del fútbol. Además, le va a dejar claro que confía en él y lo considera una pieza importante. Guler también es un futbolista ambicioso y espera dar su mejor versión en el Real Madrid.