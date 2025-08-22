Arda Güler y Huijsen son de los jugadores que se han quejado a Xabi Alonso de falta de implicación

Arda Güler y Dean Huijsen son dos de los jugadores jóvenes que poco a poco se hacen con peso en el vestuario del Real Madrid. Han hablado con Xabi Alonso sobre la falta de implicación que han detectado en Raúl Asencio, que no ha aceptado de buen grado su suplencia. El joven central tras el Mundial de Clubes ha perdido toda la confianza y la motivación, por lo que sus compañeros consideran que ha bajado en su rendimiento.

Guler y Huijsen se han hecho con la titularidad en el Real Madrid y quieren ganar títulos. Por ello, están pendientes de que sus compañeros saquen su mejor versión. Asencio está en la misma disposición que Rodrygo, puesto que ambos no cuentan en absoluto con la confianza de Xabi Alonso. El entrenador tendrá una charla individual con el joven canterano, con el fin de recuperar su implicación con respecto al grupo.

Guler y Huijsen cada vez son más importantes en el vestuario

Arda Guler y Dean Huijsen cada vez son más importantes en el vestuario, por lo que este peso dentro del grupo hace que sean escuchados. A pesar de la juventud de de los dos jugadores, quieren hacer de ejemplo para recuperar la mejor implicación de Raúl Asencio. El joven central se ha mostrado distante durante las charlas del técnico y los ejercicios, algo que han notado sus compañeros.

Raúl Asencio tuvo errores muy graves durante el Mundial de Clubes, lo que lo ha condenado a la suplencia. Dean Huijsen ha sido firmado recientemente antes de el Mundial de Clubes, procedente del Bournemouth. Su rendimiento, especialmente en la salida de balón, ha sido muy del agrado de Xabi Alonso. Por lo tanto, junto a Eder Militao hace una pareja de plenas garantías. Asencio deberá de esperar en el banquillo.

Asencio sabe que será suplente, salvo lesión

El canterano no se ve con opciones de ser titular, por lo que ha bajado los brazos. Esta circunstancia la han detectado los jugadores mencioandos, Guler y Huijsen, que han hablado con Xabi Alonso. El técnico confía en recuperar mentalmente a un tocado Asencio, que tendrá oportunidades durante el curso.