Aumenta la presión a Xabi Alonso para que no juegue contra el Kairat Almaty

Después del batacazo en el derbi madrileño, el Real Madrid se tendrá que recomponer en la UEFA Champions League. Los blancos ya están en Kazajistán de cara a la segunda jornada de la máxima competición continental que disputarán este martes contra el Kairat Almaty, desde el partido ante su eterno rival, está aumentando la presión a Xabi Alonso para que una estrella y algunos jugadores más no jueguen.

La estrella en cuestión es Jude Bellingham, uno de los futbolistas más importantes del conjunto blanco. A pesar de que su retorno a los terrenos de juego se celebró mucho, la realidad es que el inglés aún no está al 100% físicamente y se está notando en el campo, ya que no está siendo prácticamente útil para el Madrid, algo que preocupa al tolosarra y también a sus compañeros.

Alonso tiene la presión de si Bellingham debería jugar o no

De hecho, el entrenador habría recibido peticiones de algunos jugadores para que Bellingham no fuera titular en la Champions, ya que aún no lo ven bien para liderar el centro del campo, como ha hecho en los dos últimos años con la camiseta de la entidad madrileña. Se va a recuperar, pero aún ven que no está a tope físicamente de cara a los encuentros con más exigencia.

Como pasó en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid, el inglés estuvo muy desapercibido sobre el césped del Metropolitano y fue uno de los peores jugadores del Madrid en el terreno de juego, por lo que creen que hay otros futbolistas en el banquillo que podrían ser más útiles que él, al menos en este tramo de la temporada y tras haberse recuperado de su operación en el hombro.

El inglés aún no está al 100% físicamente

Aun así, parece que los galones serán más importantes para Alonso, ya que, en teoría, el británico debería ser titular por decreto, a pesar de que aún no esté al 100% y su presencia sea más negativa para los blancos que positiva. Bellingham está para jugar, y aunque no esté a su mejor nivel en el tema físico, muchos aficionados y también el cuerpo técnico piensan que su presencia es obligatoria en el campo.