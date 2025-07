Bellingham está detrás del primer castigo ejemplar de Xabi Alonso en el vestuario del Real Madrid

El peso de Jude Bellingham en el vestuario del Real Madrid cada vez es mayor. El futbolista inglés está detrás del primer castigo ejemplar de Xabi Alonso en el vestuario del conjunto blanco, donde ha dejado a Rodrygo Goes como suplente habitual. Bellingham se quejaba de la falta de conexión con el futbolista brasileño, que ha desaparecido del once con el técnico donostiarra. Con Carlo Ancelotti fue titular indiscutible hasta la final de la Copa del Rey contra el FC Barcelona. La amistad con Vinicius Junior lo hacía fuerte en el vestuario en la etapa del entrenador italiano, pero ahora ha quedado muy debilitado al ser suplente en este Mundial de Clubes.

Bellingham es indiscutible en el centro del campo del Real Madrid, junto a Fede Valverde. Se ha sumado Arda Guller a la medular, al que ha retrasado Alonso para construir en campo propio. Trent Alexander Arnold y Fran García juegan en los carriles, por lo que las plazas están muy definidas. Se ha quedado sin hueco Rodrygo Goes, que todo apunta a que buscará destinto al regreso de disputar el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Bellingham no es partido del clan brasileño

Es 'vox populi' que Bellingham y Vinicius Junior no se llevan bien en el vestuario. Esto hace además que el inglés con Rodrygo no tiene conexión, lo que hace que en el terreno de juego haya perdido protagonismo. 'Vini' se siente solo y por ello su disconformidad, donde además sabe que el futbolista británico tiene animadversión por su figura. Por lo tanto, no es una situación cómoda para ninguna de las partes en el vestuario del Real Madrid.

Ahora le toca el reto del Borussia Dortmund en los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025 de la FIFA. Vinicius volverá a ser titular como Bellingham, mientras que Rodrygo tendrá que esperar en el banquillo.

Xabi Alonso confía en Bellingham

El técnico español tiene plena confianza en Bellingham, al que considera titular indiscutible. Rodrygo lejos está de tener ese convicción por parte Xabi Alonso, por lo que mirará por su futuro con las ofertas del Newcastle y el Arsenal, respectivamente.