Bellingham le ha pedido que no perjudique al Real Madrid en la fase final del Mundial de Clubes

Jude Bellingham tiene claro que todos los jugadores deben de arremangarse en esta fase de eliminatorias del Mundial de Clubes de la FIFA 2025. El conjunto blanco se enfrentará a la Juventus de Turín en octavos de final y para ello Vinicius Junior tiene que mostrar su versión más solidaria.

El jugador inglés le ha pedido a 'Vini' que no perjudique al Real Madrid en estos octavos de final. Este problema de no defender deja en minoría al conjunto blanco a la hora de hacer frente a otros potentes rivales que tiene por delante. El conjunto blanco no puede contar con Mbappé, que también es propenso a desentenderse de las labores defensivas, por lo que sin duda no puede permitirse 'pasar' de defender.

Bellingham ya le ha avisado dentro del vestuario

Es 'vox populi' que Bellingham y Vinicius Junior no tienen buena relación dentro del vestuario. Eso no es óbice para que ambos futbolitas miren por el bien del equipo. Es por ello que el inglés le ha pedido a su compañero que defienda, de cara a las duras eliminatorias que tienen por delante en el Mundial de Clubes 2025.

Ahora se medirá el Real Madrid a la Juventus de Turín, que tiene peligrosos jugadores en ataque como Kenan Yildiz. Vinicius Junior tendrá que ayudar para defender a este peligroso atacante, o a otro como Kolo Muani. Si todos colaboran en la faceta defensiva, podrán brillar en ataque y para ello el brasileño ha de dar un paso adelante sin balón.

Vinicius está comprometido a cambiar su actitud sin balón

Defender como es debido es el gran reto de Vinicius Junior en este Mundial de Clubes 2025. Ahora con las eliminatorias tiene la oportunidad de demostrarlo y ganarse a Xabi Alonso para la causa, además de a un compañero como Bellingham con el que ahora mismo tiene una mala relación. La Juventus tiene un equipo joven y peligroso, por lo que todos tendrán que arremangarse para defender como un equipo.

Mbappé y Vinicius han tenido problemas por no defender. El francés no está disponible, por lo que Vinicius es quien debe de dar un paso adelante en este aspecto.