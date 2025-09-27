Bellingham lleva un enfado terrible con Xabi Alonso

Jude Bellingham volvió a disfrutar de minutos contra el Levante UD en el último partido de LaLiga EA Sports. El jugador inglés quiere más y lleva un enfado importante al considerar que debe ser titular contra el Atlético de Madrid, en el derbi madrileño que tiene lugar en el Riyadh Air Metropolitano. Viene de una lesión importante, fue operado del hombro izquierdo en Londres después de una temporada 2024/25 en la que la articulación le impidió estar a su mejor nivel. Por eso, Xabi Alonso considera que es mejor ir poco a poco y coger minutos desde el banquillo.

Bellingham está más ansioso y considera que el 'poco a poco' no va con él. Quiere ser titular en el Riyadh Air Metropolitano, donde se medirá al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Se espera un partido atractivo entre dos equipos que se están caracterizando por presionar en campo rival, acumular posesiones y una defensa adelantada. Pude ser un escenario idóneo para el inglés, en un derbi donde la batalla del centro del campo puede ser decisiva.

Tchouameni, Valverde y Guler son de la confianza de Alonso

El triángulo mencionado son los jugadores de confianza de Xabi Alonso, por lo que Bellingham podría entrar en la segunda mitad. El inglés no lo acoge de buen grado, pero no le quedará otra opción que aceptarlo de cara al derbi contra el Atlético de Madrid del Riyadh Air Metropolitano. Se espera una dura batalla en la medular, puesto que ante el potencial físico y técnico del Real Madrid seguramente opte Simeone por hacer lo mismo. Resguardará su medular para enfrenarse al centro del campo del equipo de Xabi Alonso.

Además, Alonso prefiere guardarse algunas cartas ganadoras en el banquillo. Bellingham perfectamente podría ser una de ellas, además de Ceballos, Rodrygo Goes o Vinicius.

Bellingham físicamente espera mejorar

El jugador inglés confía en sacar su mejor versión a nivel físico en cuanto sume minutos y partidos. Poco a poco va a más, por lo que quería ser titular y al menos dar 60 minutos de calidad al Real Madrid. Todo hace indicar que Xabi Alonso lo verá más para la media hora final.