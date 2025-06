Bellingham no es el único que habla mal, están muy molestos, Courtois se lo ha dicho a Xabi Alonso

El Real Madrid está en plena etapa de transición con la llegada de Xabi Alonso al banquillo, pero no todo es entusiasmo dentro del vestuario. Pese al empate inicial en el Mundial de Clubes, el clima de euforia que se vive por los nuevos y fichajes y la continuidad de pilares como Carvajal o Eder Militao, comienzan a escucharse voces críticas desde dentro. En concreto, dos de los líderes del equipo, Thibaut Courtois y Jude Bellingham, han expresado su malestar por la gestión deportiva, y han puesto un nombre sobre la mesa: Raúl Asencio.

Courtois y Bellingham, muy críticos: señalan a Raúl Asencio como el gran error

El portero belga y el centrocampista inglés coinciden en un punto clave: consideran que Asencio, habitual en algunas convocatorias del primer equipo y con presencia en pretemporadas, no tiene el nivel suficiente para vestir la camiseta del Real Madrid. Ambos creen que se está forzando su permanencia por motivos que poco tienen que ver con el rendimiento futbolístico. Esta opinión no se ha quedado solo en conversaciones de vestuario: según ha trascendido, Courtois se lo habría transmitido directamente a Xabi Alonso en una charla privada en Valdebebas.

Courtois, que se prepara para volver con fuerza tras su larga lesión, no quiere fisuras en el grupo ni debilidades en la plantilla. Y aunque siempre ha sido una figura prudente, esta vez no ha dudado en alzar la voz. Bellingham, por su parte, habría compartido la misma opinión en círculos internos, señalando que mantener a jugadores que no están al nivel del club puede afectar tanto al rendimiento colectivo como a la competitividad del grupo.

Xabi Alonso toma nota: decisión difícil para no romper el equilibrio

El nuevo técnico del Real Madrid ya ha sido informado de estas quejas, y aunque es consciente de que su proyecto debe tener una base de meritocracia, también sabe que no puede permitir divisiones internas al comenzar su mandato. Raúl Asencio es un canterano apreciado por algunos sectores del club, pero los mensajes que recibe desde dentro del vestuario lo colocan en una posición delicada.

Xabi Alonso deberá tomar una decisión importante: continuar apostando por Asencio pese a las dudas internas o buscarle una salida que evite más tensiones. El técnico vasco quiere un vestuario unido y competitivo, y sabe que la opinión de líderes como Courtois y Bellingham pesa. El mensaje es claro: en el Madrid no hay lugar para concesiones, y vestir de blanco es un privilegio que hay que ganarse en el campo. En este sentido, la situación de Asencio será uno de los primeros retos de gestión que marcarán el liderazgo de Xabi Alonso.