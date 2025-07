Bellingham, que no jugará en cuatro meses, señala, en privado, el problema que tenía y tiene el Real Madrid

Jude Bellingham ha sido una de las voces más críticas en el vestuario del Real Madrid. El futbolista inglés, que va a ser operado y estará cuatro meses alejado del terreno de juego, cree que Mbappé y Vinicius no presionan. A su juicio, son el principal problema del vestuario y del mal funcionaminto colectivo del equipo blanco. La goleada del PSG en semifinales del Mundial de Clubes 2025 (4-0) ha dejado un poso de crisis en el vestuario, especialmente con las dos estrellas atacantes.

Bellingham ha hablado con Valverde en el vestuario y ambos han coincidido que el problema es que los de arriba no presionan. A la vuelta de las vacaciones hablará con Xabi Alonso para que estas actitudes cambien de cara a la temporada venidera. Él no estará en el equipo disponible por su operación, pero tiene claro que si quieren levantar títulos, esto debe de cambiar en el seno del Real Madrid.

Bellingham utilizará las vacaciones para recuperarse y desconectar

Ha terminado muy frustrado Bellingham con el comportamiento de Mbappé y Vinicius. Siente el futbolista inglés que él se ha dejado los cuernos en presionar y los dos de arriba no han respondido al esfuerzo colectivo. Por lo tanto, aprovchará sus vacaciones para recuperarse y desconectar, puesto que el final del Mundial de Clubes ha sido muy duro en clave personal.

Ha terminado jugando con molestias Bellingham y además Mbappé y Vinicius no han respondido para el colectivo. Esperaba mucho más de la temporada que ha terminado y además tendrá que operarse. Espera que la situación del equipo mejore, donde para ello considera imprescindible la labor de Xabi Alonso para que los de arriba presionen.

Si los de arriba no presionan, no podremos ganar a los mejores

Bellingham tiene claro que para ganar al París Saint Germain, Bayern de Múnich, Liverpool, Arsenal, FC Barcelona o Manchester City los de arriba tienen que presionar. Son dos jugadores que no presionan y, si no cambia este punto, no podrán salir victoriosos contra los top del fútbol europeo. Espera el jugador inglés de cara a la temporada 25-26 que esta circunstancia cambie de forma radical.