Bellingham se convierte en un problema, no acepta no jugar, pero hay jugadores mejores

Ahora mismo Jude Bellingham se ha convertido en un problema, puesto que no acepta no jugar de titular y está en un estado de forma pésimo. Se pudo comprobar en el derbi madrileño, donde el Atlético de Madrid le pasó por encima del Real Madrid (5-2), con la defensa muy expuesta con Sorloth y Julián Álvarez liberado por detrás. Bellingham no acompañó nada a la defensa, además de un Fede Valvere totalmente desdibujado.

La titularidad de Bellingham en un partido de tanta exigencia sorprendió a todo el mundo, que esperaba a Franco Mastantuono. Esto hizo además que la banda derecha quedara muerta y el juego se sobrecargó por la banda derecha. El jugador inglés no dio lo que esperaba Xabi Alonso y se mostró falto de ritmo, algo que seguramente lleve al entrenador a darle la suplencia en ls próximos partidos.

Mastantuono está en mejor forma que Bellingham

El joven jugador argentino seguramente opte a la titularidad contra el Kairat Almaty, en el próximo partido de UEFA Champions League. Entró en el minuto 70 contra el Atlético de Madrid y de nuevo intentó agitar el ataque. Está en mejor estado de forma que Bellingham y es muy complicado que Xabi Alonso no opte por él. El jugador inglés ha estado bastantes semanas lesionado, puesto que fue operado del hombro. Tuvo minutos contra el Levante UD e irrumpió en la titularidad contra el Atlético, por lo que seguramente parta desde el banquillo.

Bellingham debe ir entrando poco a poco, por lo que sus minutos serán dosificados con mayor cautela. En el centro del campo, ahora mismo Xabi Alonso cuenta con Fede Valverde, Tchouameni y Arda Guler como medios, pero falta gente creativa. Ceballos puede entrar en esta faceta, pero su nivel no convence para ser titular. En este contexto puede sumar minutos Bellingham.

Preocupa el trabajo defensivo

El trabajo defensivo de Bellingham fue muy flojo ante la alta intensidad que mostró el Atlético de Madrid, que además jugó muy directo. El inglés no está en la condición física necesaria todavía para estos partidos de máxima exigencia, por lo que seguramente en este corto plazo entre como revulsivo para el Real Madrid.