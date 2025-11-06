Bellingham y Arda Güler sacan las vergüenzas de Xabi Alonso

Jude Bellingham y Arda Güler son dos de los jugadores más importantes que tiene el Real Madrid en el centro del campo. El inglés ya era considerado una estrella y uno de los imprescindibles en el terreno de juego, pero esta temporada, el turco ha irrumpido con fuerza gracias a llegada de Xabi Alonso al banquillo y también se ha erigido como una pieza fundamental sobre el césped.

Aun así, ambos centrocampistas le han sacado las vergüenzas al tolosarra, especialmente tras la última derrota contra el Liverpool en Anfield en la UEFA Champions League. Teniendo en cuenta que tanto Bellingham como Güler son dos futbolistas ofensivos, la táctica que propuso el técnico contra el conjunto inglés no sirvió de nada, lo que provocó el descalabro en Inglaterra.

Jude Bellingham y Arda Güler perdieron protagonismo ofensivo por culpa de Xabi Alonso

De hecho, Alonso fue muy criticado por el simple hecho de que colocó a Eduardo Camavinga en la banda derecha, una posición que no es la suya, y esto derrumbó lo que quiso idear el vasco sobre el terreno de juego y sobre su jaula en particular. El rendimiento del francés fue paupérrimo, no solo en la banda, sino que también después en el doble pivote, lo que acabó señalándole.

Además, esto provocó que ni Bellingham ni Güler pudieran crear su juego de manera fácil, ya que los dos son más ofensivos y tuvieron que resolver más cosas en defensa que estar pendientes del ataque, lo que restó de manera considerable su poder de cara a la portería contraría. Y ahí, el Madrid no pudo crear mucho peligro para, al menos, sacar un resultado positivo de Anfield.

El mal plan del técnico tolosarra en Anfield lo dejó completamente señalado

Algunos sectores del vestuario han dejado claro que ven muy verde aún a Xabi Alonso para partidos de este tipo, de semejante calibre, y aunque siguen confiando en él, tanto los jugadores como el club, las dudas que sobrevuelan al tolosarra podrían empezar a preocupar un poco dentro de la entidad madrileña, aunque están a muerte con él y su proyecto.