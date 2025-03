Bellingham y Mbappé aíslan a dos jugadores del Real Madrid

Los problemas que hay en el vestuario del Real Madrid son bastante significantes. La lucha de egos que existe y la poca relación que hay entre algunos jugadores, especialmente entre las estrellas, empieza a ser preocupante para los dirigentes del conjunto blanco. Tanto Florentino Pérez como Carlo Ancelotti han intentado arreglarlo, pero de momento, sin éxito, por lo que es posible que el próximo verano se tengan que tomar medidas.

Desde los despachos de la entidad madrileña ya se habla de la posibilidad que al final se vean obligados a vender a una de las estrellas en el mercado veraniego, teniendo en cuenta la situación que está viviendo el vestuario. Por ejemplo, Jude Bellingham y Kylian Mbappé han empezado a aislar a Vinicius y Rodrygo, que ahora están en un segundo plano por ser del clan brasileño.

Bellingham y Mbappé están aislando a Vinicius y Rodrygo

El inglés y el francés no soportan a Vinicius y la relación que tienen es muy mala. Con Mbappé ha sido así desde su llegada, ya que metieron a dos gallos en el mismo corral, mientras que con Bellingham la relación se ha ido deteriorando con el paso de la temporada y, especialmente, en los últimos partidos, ya que el centrocampista se ha hartado de las constantes críticas del brasileño y de su falta defensiva.

Con la rivalidad que hay en el vestuario, los jugadores que apoyan al extremo también están siendo apartados y aislados, como es el caso de Rodrygo. Por eso, en el Madrid no descartan que tengan que vender a uno de ellos o incluso a los dos para que la situación no vaya a más. La llegada del francés el pasado verano fue un terremoto para un vestuario que iba muy bien la temporada pasada.

Florentino está pensando en vender a una estrella o más el próximo verano

Por lo tanto, es posible que Florentino Pérez tenga que actuar el próximo verano para apaciguar las aguas y evitar que se llegue a un punto de no retorno. El Madrid de los galácticos no está funcionando por el ego que están teniendo estos, y a pesar de que Ancelotti quiere que jueguen todos juntos, la realidad es que en algunos encuentros donde no han jugado todos, el equipo lo ha hecho mejor.