Benzema no quiere saber nada de Mourinho, rechaza al Benfica, no le perdona que lo humillara

La llegada de José Mourinho al banquillo del Benfica ha comportado movimientos importantes en Portugal. El entrenador, después de observar su plantilla, habría pedido cambios drásticos en el equipo, dejando claro que su proyecto en Lisboa necesitará refuerzos de primer nivel para poder competir por todos los títulos y evitar ridículos como los vividos recientemente en el club.

Por eso, el portugués se habría fijado en una de las leyendas del Real Madrid para su nuevo equipo: Karim Benzema. El ariete, que se encuentra actualmente en el Al-Ittihad después de que abandonase el conjunto blanco en 2023, sería uno de los objetivos de Mourinho para reforzar el ataque. Sin embargo, el francés habría rechazado la posibilidad de volver a juntarse con su exentrenador.

Benzema ha rechazado al Benfica por la presencia de Mourinho en el banquillo

El delantero no le perdonó nunca que Mourinho le humillara públicamente en rueda de prensa, llamándole "gato" porque le faltaba garra en ataque y asegurando que no podría contar con el "perro", que en ese momento era Gonzalo Higuaín. Aunque la relación entre ambos era de respeto mutuo, a partir de ese momento todo se truncó entre el jugador y el técnico del Madrid.

De hecho, Benzema se cabreó tanto con él que incluso le pidió explicaciones y amenazó al portugués en una reunión que tuvieron en Valdebebas durante una hora, donde se calentó y le pidió que le respetara como futbolista. A partir de ahí, la relación entre ambos no volvió a ser la misma y el francés no quiere volver a pasar lo mismo en el Benfica tras su polémica en el Madrid.

El francés acabó harto de las humillaciones del entrenador portugués

Aun así, no es descartable que Benzema acabe volviendo a Europa después de su paso por Arabia Saudí. Al ariete solo le queda un año de contrato en el Al-Ittihad y podría volver al fútbol europeo en el caso de que llegase una oferta apetecible para él. Lo que se sabe seguro es que no será en Portugal, o al menos, en el Benfica, ya que no quiere volver a juntarse con José Mourinho.