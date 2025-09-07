Brahim Díaz deja a Xabi Alonso en muy mal lugar

El internacional por Marruecos, Brahim Díaz, se ha reivindicado durante este parón de selecciones. La selección marroquí, conocidos como los Leones del Atla,s arrasaron a Níger por 5-0 y llegan en un gran estado de forma, con el objetivo de sacar su mejor versión en la Copa del Mundo. Liderados por Brahim (Real Madrid) y Achraf Hakimi (PSG), suman 6 de 6 victorias en la fase clasificatoria y además, solo han concedido dos goles.

Este gran rendimiento de Brahim Díaz con su selección manda un importante mensaje a Xabi Alonso. El técnico solo ha contado con el jugador como titular en la primera jornada contra el CA Osasuna, por lo que podría darle mayor confianza con la Real Sociedad a la vuelta del parón. Franco Mastantuono, Vinicius Junior, Rodrygo Goes o incluso Arda Guler parecen estar por delante de él, pero su rendimiento está demostrando que está preparado para cuando le toque jugar.

La competencia arriba es feroz en el Real Madrid

Desde que llegó en el Mundial de Clubes, Xabi Alonso sabe que cuenta con un gran arsenal de jugadores en el frente de ataque del Real Madrid. Brahim Díaz parte como suplente desde el torneo veraniego, al igual que en el grueso de las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports. Por lo tanto, le toca esperar su oportunidad y aprovechar los minutos de calidad que le de Xabi Alonso.

El parón de selecciones puede hacer que haya rotaciones, debido a que la liguilla de la UEFA Champions League está a la vuelta de la esquina. Brahim Díaz podría aprovechar esta situación y ser de la partida en el Reale Arena, donde el Real Madrid visitará a la Real Sociedad.

Franco Mastantuono ha irrumpido con fuerza en la banda derecha

Brahim actúa en la banda derecha, pero la irrupción de Franco Mastantuono le ha hecho perder protagonismo. El joven argentino, firmado de River Plate por 62 millones de euros, juega en la banda derecha como zurdo a pierna cambiada. Se antoja como una gran amenaza para las defensas rivales y además goza de protagonismo con la selección argentina. Por lo tanto, tiene una dura competecia por delante el jugador marroquí.