Brahim Díaz pregunta cuándo va a jugar, contra el Atlético no aparecerá

Brahim está en una situación complicada en el Real Madrid, puesto que sabe que no cuenta para Xabi Alonso. Llega el derbi madrileño en el Riyadh Air Metropolitano, donde el internacional por Marruecos apunta a la suplencia una vez más. No tuvo minutos contra el Levante en la última jornada, además resuelto con goleada (1-4). Además, desde el Mundial de Clubes siente que carece de las oportunidades que merece y ha bajado los brazos en los entrenamientos.

Esto ha molestado mucho a Xabi Alonso, que considera fundamental tener un buen nivel en los entrenamientos para rendir de la mejor manera en la competición. Brahim cree que con la llegada de Mastantuono todavía tiene menos oportunidades, por lo que mentalmente no está motivado como en otros momentos. Desde el Mundial de Clubes, considera que no ha tenido los minutos que merece.

Contra el Atlético, apuntan a Mbappé, Vinicius y Mastantuono

Xabi Alonso parece tener claro su ataque contra el Atlético de Madrid, en este derbi madrileño que tiene lugar en el Riyadh Air Metropolitano. Kylian Mbappé está a un nivel formidable, con 7 goles en LaLiga, mientras que Vinicius y Mastantuono vienen de marcar contra el Levante en el estadio Ciudad de Valencia. A Brahim no le queda otra que esperar en el banquillo, toda vez que además la competencia arriba es atroz.

Seguramente sea un derbi muy peleado en el centro del campo, por lo que todavía Brahim puede tener más complicado jugar. Bellingham y Ceballos pueden gozar de minutos e incluso alguno de ellos entrar en la titularidad. El técnico cree que Brahim Díaz puede dar mucho más, pero hasta que no cambie su predisposición en los entrenamientos no gozará de su confianza.

Brahim Díaz en principio tendrá poco protagonismo contra el Atlético

Por estas razones, todo parece indicar que Brahim Díaz tendrá poco protagonismo contra el Atlético de Madrid. Además, Rodrygo Goes puede entrar en la banda izquierda como sustituto de Vinicius Junior, por lo que las opciones para Xabi Alonso son múltiples. Se espera un partido intenso por parte de ambos equipos, por lo que la presión alta para recuperar el balón será clave.