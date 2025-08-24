Brahim Díaz y Dani Ceballos sospechan que sigue en el Real Madrid por la amistad con un peso pesado

Brahim Díaz y Dani Ceballos no están cómodos con su situación en la plantilla del Real Madrid, puesto que les gustaría gozar de minutos con mayor asiduidad. Uno de los jugadores que consideran que está por delante de ellos en la rotación es Camavinga, pero consideran que no se basa en el criterio deportivo. La amistad del jugador francés con Kylian Mbappé es clave para tener más galones en el vestuario y en el equipo, según los dos mencionados futbolista.

Brahim ha empezado, eso sí, de titular contra CA Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu (1-0). En cambio, Dani Ceballos no goza de la confianza de Xabi Alonso y por ello incluso puede meditar su salida del club. Contra el conjunto navarro solo tuvo minutos en la recta final del partido, por lo que no está contento con su situación. Ahora mismo Camavinga está lesionado, y no está disfrutando de minutos, por lo que a su vuelta todavía lo tendrá más complicado el centrocampista sevillano.

La amistad de Camavinga con Mbappé está bajo sospecha

Entre los dos jugadores franceses hay muy buena relación, pero eso ha dado voces recelosas dentro del vestuario. No gusta tanta complicidad y que estén aislados del resto de compañeros. Brahim Díaz y Dani Ceballos son los que más críticos se han mostrado en este sentido, hasta el punto de que consideran que Camavinga tiene privilegios para estar con tanto protagonismo en la plantilla.

Mbappé es el jugador franquicia del Real Madrid y por ello su voz es autorizada en el vestuario, pero también en el club. Camavinga es un jugador que además es valorado por el cuerpo técnico, tanto por su polivalencia como por su poderío físico. Ahora mismo está lesionado y habrá que esperar a que vuelva, pero especialmente Ceballos es pesimistad de cara a gozar minutos a su vuelta.

Brahim sí confía en ser titular

El jugador marroquí confía en tener la titularidad también contra el Real Oviedo. Sin embargo, la cercanía con Ceballos hace que ambos sean críticos entre sí con el protagonismo de Camavinga en la plantilla. Su amistad con Mbappé hace que tenga especial favoritismo de cara al vestuario.