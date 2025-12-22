Camavinga, adiós al Real Madrid, pero con un precio estratosférico

La continuidad de Eduardo Camavinga en el Real Madrid es una completa incógnita. El francés está siendo muy señalado y cuestionado por su rendimiento y por su fragilidad física, lo que ha provocado que la dirección deportiva del conjunto blanco lo haya colocado en el mercado. Así, el centrocampista podría abandonar el club madrileño a partir del próximo verano.

Eso sí, los blancos no quieren desprenderse de un jugador que aún es joven por una cantidad irrisoria y, por eso, le han colocado un precio estratosférico. Florentino Pérez no dejará salir a Camavinga por una cuantía inferior a los 100 millones de euros, un precio que está por ver si algún equipo estaría dispuesto a pagar por hacerse con los servicios de un futbolista que no ha acabado de explotar.

El Madrid ya le ha puesto precio de salida a Eduardo Camavinga

De hecho, Xabi Alonso está teniendo muchas dificultades para encontrarle un sitio ideal al francés en el terreno de juego, teniendo en cuenta que ya ha jugado en varias posiciones y en ninguna de ellas ha acabado de tener un buen papel. Por eso, el tolosarra se ha cansado definitivamente de intentar encontrarle un lugar definitivo para que se sienta cómodo sobre el césped.



Además, las constantes lesiones que sufre el jugador también lo tienen colocado en el punto de mira de manera constante. Desde hace un par de años, el centrocampista ha acumulado muchos días de baja por diferentes molestias, perdiéndose un total de 57 partidos oficiales, un dato que preocupa seriamente al club por el hecho de que Camavinga no pueda estar ayudando al equipo.

El francés se podría marchar por unos 100 millones de euros

A partir de ahí, el Madrid ya le ha puesto un precio de salida al francés y, ahora, el club estará atento a los posibles interesados que haya de cara al próximo mercado de fichajes de verano. Si un equipo pone encima de la mesa los 100 millones de euros que piden los blancos, la entidad madrileña le abrirá la puerta de salida a Camavinga de manera inmediata.