Cinco jugadores del Real Madrid, con nombres y apellidos, hablan mal de Xabi Alonso

Xabi Alonso está perdiendo cada vez más al vestuario del Real Madrid con cada partido que pasa. El equipo no juega a nada desde la llegada del tolosarra al banquillo, a pesar de que había asegurado una nueva etapa en el conjunto blanco con un estilo de juego vistoso. Sin embargo, la situación es otra completamente y varios jugadores ya hablan mal de él a sus espaldas.

Principalmente, son estrellas y pesos pesados del equipo, como Vinicius, Fede Valverde o Rodrygo Goes. Estos futbolistas están hartos de las decisiones que ha tomado el técnico desde el primer día y también de su actitud prepotente, algo con lo que ya fueron avisados varios integrantes de la plantilla antes de que Alonso tomara las riendas del equipo durante el pasado verano.

El vestuario del Madrid habla muy mal de Xabi Alonso

Además, otros futbolistas de peso como Endrick o Brahim Díaz tampoco están en el barco del entrenador, principalmente por las pocas oportunidades que tienen, en especial el brasileño, con el que no cuenta en absoluto el vasco. A partir de ahí, han hablado mal de él tanto dentro como fuera del vestuario, ya que están muy cansados de tener que ser entrenados por Alonso.

La situación está llegando a un punto insostenible y parece complicado que todo pueda arreglarse en el corto plazo, ya que una vez un técnico pierde a gran parte del vestuario, en especial a los jugadores más importantes del equipo, normalmente acaba con su destitución. Florentino Pérez aún no quiere llegar a este punto, pero lo hará próximamente si no queda más remedio.

El técnico tolosarra ha perdido a gran parte de la plantilla

Por lo tanto, los próximos partidos dictarán sentencia para el tolosarra, que se estará jugando su puesto y la posibilidad de volver a unir al vestuario de cara a los siguientes encuentros, que tampoco serán muy fáciles para el Madrid, teniendo en cuenta que los blancos están sufriendo mucho sobre el césped y, además, no juegan prácticamente a nada, sino que solo tiran de individualidades para poder ganar los enfrentamientos y evitar más descalabros.