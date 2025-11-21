Florentino Pérez, que lo ha querido como a un hijo, le pide que se busque equipo

Florentino Pérez es un presidente muy cercano a sus jugadores, por lo que el máximo mandatario del Real Madrid lo pasa mal cuando un futbolista muy importante o querido por el club tiene que marcharse. Por eso, ha tenido que tomar una decisión drástica y le ha pedido a una estrella del conjunto madrileño que se busque equipo para la próxima temporada porque no cuenta.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los delanteros del Madrid. A pesar de que Florentino lo ha querido como un hijo desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu hace ya seis años, en 2019, la realidad es que el brasileño no está contando para Xabi Alonso y lo más probable es que abandone la institución blanca a partir del próximo verano, cuando se abra el mercado de fichajes.

Florentino Pérez lo ha querido como a un hijo, pero le ha pedido a Rodrygo que se vaya

El extremo no está teniendo muchas oportunidades bajo las órdenes del tolosarra, habiendo pasado de ser una estrella y que su presencia estuviese asegurada en las alineaciones a ser un simple jugador de rotación e incluso quedándose sin opciones de tener minutos sobre el terreno de juego en algunos encuentros. Por eso, lo mejor para él, según el club, es que se acabe marchando.

El brasileño ya estuvo a punto de abandonar el Madrid el pasado verano, ya que Alonso ya le dejó entrever que no contaría mucho con él, pero Rodrygo decidió quedarse e intentar convencer al técnico. Algo que no ha sucedido, más aún por la dictadura del vestuario que obliga a alinear siempre a los de arriba, como son Vinicius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, por lo que Rodrygo no tiene sitio.

El extremo brasileño no cuenta para Xabi Alonso y deberá irse del Madrid

A partir de ahí, lo más probable es que el carioca acabe en la Premier League, ya que los equipos ingleses, como el Tottenham o el Arsenal, son los que más se han interesado por él y los que preguntaron firmemente para hacerse con sus servicios el pasado verano. Ahora, la situación se podría repetir el siguiente verano, cuando Rodrygo decida marcharse definitivamente del Madrid.