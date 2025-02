Comunica a Florentino Pérez que no quiere seguir en el Real Madrid con Ancelotti

El Real Madrid está teniendo muchos altibajos esta temporada. A pesar de que está líder en la Liga, con pie y medio en octavos de final de la Champions y en semifinales de la Copa del Rey, hay una situación de mucha tensión en el conjunto blanco sobre cualquier tema y, además, Carlo Ancelotti está siendo muy criticado. A pesar de que el técnico italiano está consiguiendo todo lo mencionado, sigue recibiendo críticas por parte de diferentes sectores.

Uno de ellos es de sus propios jugadores. Hay futbolistas en el vestuario que no están contentos con la distribución de minutos que está dando el entrenador, ya que cree que no es justo con las rotaciones. Precisamente, Florentino Pérez ya ha hablado con él para decirle que use más a los del banquillo, pero Ancelotti no confía en ellos. Por eso, Endrick ya le ha comunicado al presidente que ha tomado una decisión acerca de su futuro.

Endrick se irá si Ancelotti continúa la temporada que viene

El brasileño ya le ha dicho al presidente que si el italiano sigue siendo el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu a partir de la temporada que viene, pedirá irse el próximo verano. Sabe que con él siendo el entrenador no podrá triunfar en el Madrid y su carrera quedará estancada, por lo que no quiere pasarse otro año más calentando banquillo y sin tener la oportunidad de demostrar que tiene un sitio en el equipo.

Aunque hay dudas sobre la continuidad de Ancelotti el curso que viene, es posible que el italiano siga siendo el míster si el conjunto blanco gana algún título, ya que sigue vivo en las tres competiciones. Si acaba sucediendo, Endrick no tendrá más remedio que exigirle a Florentino una salida, aunque sea en formato de cesión, ya que sigue con la idea de triunfar en el Madrid, pero no con el actual entrenador.

Xabi Alonso le asegura un sitio en el equipo al brasileño

Si finalmente Ancelotti no sigue en la entidad madrileña a partir del año que viene, todos los rumores apuntan a Xabi Alonso para ser el nuevo técnico del Madrid. En ese sentido, el vasco ya ha hablado con el máximo mandatario blanco para comunicarle que el atacante tendría un sitio en el equipo con él.