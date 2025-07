Courtois empieza a tener problemas de gravedad en el vestuario del Real Madrid

Thibaut Courtois es una de la voces importantes y autorizadas dentro del vestuario del Real Madrid. Ahora bien, el portero belga ha empezado a tener problemas de gravedad con el resto de sus compañeros, a tenor de sus declaraciones al término de los partidos. Sus duras críticas públicas a otros futbolistas del equipo ha distanciado al grupo, como resultó palpable tras la goleada sufrida contra el PSG en semifinales del Mundial de Clubes (4-0).

El portero belga ha tenido estos problemas de compañerismo no solo en el Real Madrid, sino que también le pasó factura en la selección belga y estuvo batante tiempo sin formar parte de Bélgica. De hecho, no estuvo en la Eurocopa por estos problemas de disciplina interna y Xabi Alonso no quiere que suceda esta situación en su vestuario. Por lo pronto, Courtois debe de ser más comedido públicamente y dejar las 'rajadas'a un nivel privado, donde se puedan tomar medidas en el trabajo del equipo, durante el día a día.

Courtois tiene a varios jugadores señalados

Los errores del joven central, Raúl Asencio, han desquiciado al portero. Declaró el portero belga que debían de mostrarse más "inteligentes" en la toma de decisiones para no caer en errores graves que penalizaran al equipo. No es la primera vez donde señala públicamente Courtois a un compañero, algo que también ha hecho delante de las cámaras con el planteaminto de Carlo Ancelotti (o incluso de un entrenador rival, como con el Cholo Simeone). Esto a nivel interno no ha gustado nada, por lo que Xabi Alonso tomará medidas en el asunto.

Courtois está dando un gran nivel individual, seguramente como el mejor portero del mundo. Ahora bien, el compañerismo es fundamental y estas 'rajadas' públicas no ayudan en nada al ambiente dentro del vestuario.

Xabi Alonso sabe que esto no puede seguir así

El entrenador va a tomar medidas a nivel interno para que el grupo no se resquebraje. Courtois es un pilar en el equipo y una voz autorizada en el vestuario, pero muchos compañeros están dolidos por sus críticas públicas ante lo malos resultados del Real Madrid en esta temporada 24-25.