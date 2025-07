Courtois es el primero en saber que se va, acepta la oferta, la relación con Xabi Alonso ha ido a peor

Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y, por lo tanto, una pieza indiscutible en la portería del Real Madrid. Este rol del belga ha provocado que un compañero suyo le haya comunicado que abandonará el conjunto blanco este mismo verano, ya sea por la falta de minutos que tendrá y porque la relación con Xabi Alonso ha ido a peor desde la llegada del tolosarra.

Se trata de Andriy Lunin, uno de los guardametas que tiene el Madrid y cuya continuidad no está para nada confirmada. De hecho, el ucraniano tiene pie y medio fuera del equipo, ya que tiene claro que quiere ser titular en otro club y en la capital española no lo conseguirá al tener a alguien como Courtois delante. Además, el portero cree que el técnico no ha sido sincero con él.

Courtois ya sabe que Lunin se marchará del Madrid este verano

Por eso, Lunin lleva tiempo hablando con sus representantes para que le encuentren una salida fuera del Madrid y aceptará cualquier oferta donde le prometan un puesto de titular y que sea en un equipo europeo potente. El ucraniano está harto de estar a la sombra del belga, algo normal por el nivel que tiene su compañero bajo palos, pero quiere seguir creciendo y convertirse en alguien importante.

A sus 26 años, el guardameta cree que ya lo tiene todo para abandonar el conjunto blanco y convertirse en el guardián de una portería importante, de primer nivel. Algunos equipos de la Premier League han llamado a su puerta, pero de momento las negociaciones no han ido más allá de lo que Lunin habría deseado hasta ahora, aunque sabe perfectamente que las próximas semanas serán clave.

Los blancos no regalarán al portero ucraniano

Por su parte, el Madrid tiene claro que no le va a cerrar la puerta de salida si él quiere salir, pero también le ha comunicado a sus agentes que no aceptarán ofertas a la baja y que, el club que venga a hacerse por sus servicios, tendrá que presentar una oferta en condiciones para dejar salir al ucraniano. Los blancos saben que Lunin tiene mucha calidad en sus guantes y no lo regalarán.