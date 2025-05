Courtois es el único que pone nombre y apellidos a los culpables de la derrota del Real Madrid en la Liga

El Real Madrid perdió todas las opciones de poder luchar por la Liga en las últimas jornadas después de caer en el Clásico contra el FC Barcelona. Tras la derrota, los blancos se quedan a siete puntos de los azulgranas con nueve por jugarse, por lo que lo más probable es que el Barça se proclame campeón de la competición doméstica en el siguiente partido y deje a los madrileños sin título.

Después del encuentro, hubo mucha tensión en el vestuario y algunos jugadores se señalaron entre ellos. Aun así, Thibaut Courtois fue el único que puso nombre y apellidos a los culpables de la derrota del Madrid contra el eterno rival. El portero señaló a los propios futbolistas, al equipo en general, ya que no pusieron la intensidad en el terreno de juego en un enfrentamiento en el que se jugaban todo.

Courtois culpó al equipo en general de la derrota contra el Barça

El belga aseguró que no corrieron como deberían y puso énfasis especialmente en la delantera. Sin señalar a Kylian Mbappé, que fue el mejor del Madrid, a pesar de que su hat-trick no evitó la derrota, sí que puso en el punto de mira a los otros atacantes, como Vinicius, por el simple hecho de no presionar la salida de balón y tampoco bajar a defender, dejando que el Barça jugara cómodo.

Courtois dejó claro que el Madrid, después de ponerse con un 0-2 a favor en el marcador, no luchó para aguantar el resultado y tener opciones de ganar la Liga, sino que se hundió atrás y no competió en absoluto, manchando el escudo del conjunto blanco por el pésimo rendimiento que tuvieron algunos jugadores y la poca intensidad que se puso en el campo en un momento clave.

Modric también asumió responsabilidades

Por otra parte, Luka Modric también asumió responsabilidades como capitán y aseguró que esto no se podía repetir más, aunque podría haber sido el último Clásico del croata contra el Barça. Quien sí que habrá dirigido el último partido contra los azulgranas desde el banquillo es Carlo Ancelotti, que será destituido a final de temporada.