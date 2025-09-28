Courtois es uno de los jugadores que se queja de que el Real Madrid, por momentos, juega con diez

Thibaut Courtois se mostró muy crítico al finalizar el partido de ayer en el Riyadh Air Metropolitano. El guardameta considera que la actuación defensiva muy deficiente y que la presión tras pérdida no existió en ningún momento. Ahora bien, en este sentido el portero quedó muy descontento con la actuación sin balón de Vinicius, que una vez más no defendió absolutamente nada. Esto permitió a Giuliano percutir sin problema sobre la banda de Álvaro Carreras y cargar a centros el área de Courtois.

Los cinco goles encajados por el portero belga no han gustado nada a Xabi Alonso ni tampoco a un Courtois que terminó muy 'caliente'. La defensa no protegió nada el área y además el portero vio como cargaba el área el Atlético de Madrid por la zona de Carreras. Vinicius no ayudó nada en defensa y fue superado constantemente por las incorporaciones de Giuliano Simeone.

El malestar con Vinicius viene de lejos en el vestuario

Courtois y su queja solo ha sido la punta del iceberg. El portero y los jugadores del vestuario creen que por momentos el Real Madrid juega con diez, especialemente sin balón. La 'quemazón' con la inactividad sin balón de Vinicius Junior viene de lejos, puesto que desmonta el plan de presión alta que quiere acometer Xabi Alonso en el club blanco. Carreras se sintió desprotegido a la hora de recibir las acometidas de Giuliano, Barrios y Llorente.

La sobrecarga al área del Real Madrid llevó al enfado monumental de Courtois al entrar en el vestuario del conjunto merengue. Llegaba el conjunto blanco de encajar tres goles únicamente en seis partidos, pero en el Metropolitano encajó cinco en poco más de 90 minutos. Es algo a solventar cuanto antes por parte del conjunto blanco, especialmente de cara al futuro.

Courtois habló con Vinicius Junior

El portero belga ha tenido una charla breve pero clara en el vestuario después del partido en el Metropolitano. Le ha pedido compromiso defensivo y espera que responda de cara al futuro. En partidos de máxima exigencia, como este contra el Atlético de Madrid en su campo, brilló el trabajo de Vinicius por su ausencia.