Courtois quiere seguir, pero Xabi Alonso ha frenado la renovación

El portero belga Thibaut Courtois quiere renovar con el Real Madrid, pero Xabi Alonso prefiere esperar. Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y, por lo tanto, quiere un renovación acorde a ese estatus. El belga ha sido muy importante para el conjunto blanco a la hora de ganar partidos y títulos en los últimos años, por lo que confía en ampliar su contrato con el conjunto blanco.

Alonso puede cambiar su situación y también la de Lunin, que mira su fuutro lejos del Real Madrid. El técnico tolosarra tiene pensado hacer una revolución en la portería, por lo que quiere conseguir el fichaje de un guardameta más joven. Lunin no es competencia real y Alonso quiere un portero que exija a Courtois. Por eso, el portero belga está molesto con el entrenador y se siente traicionado, ya que considera que no hay confianza en él.

Courtois sigue centrado en ser el portero titular y no ha encajado

Courtois no ha encajado goles ni contra CA Osasuna ni tampoco contra el Real Oviedo. Esta seguridad en la portería refuerza al portero belga, que confía en conquistar el Zamora. De momento sigue sin encajar y eso todavía le da más seguridad entre los tres palos del Real Madrid. Ahí tiene puesta toda su mentalidad Courtois, que pretende seguir siendo el portero titular del conjunto blanco para varios años.

El portero belga tiene ahora 33 años y confía en sacar un último gran contrato. Alonso quiere conseguir un gran reemplazo para Courtois, debido a su edad.

Las lesiones de Courtois dejan dudas en el cuerpo técnico

Aunque Courtois ya tiene 33 años y ha sufrido algunos percances físicos en las últimas temporadas, el portero se siente bien. El objetivo de Courtois es seguir mostrándose como el líder de la portería blanca. Tiene encima de la mesa la renovación de dos años que le ha puesto el presidente Florentino Pérez, algo que parece cercano a llegar a un acurdo. Sería algo excepcional, puesto que el presidente del Real Madrid solo va renovando año a año los jugadores que pasan de los 30. Esto se haría porque es portero.