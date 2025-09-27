Courtois tiene el apoyo del vestuario, son horas difíciles que marcan el Atlético-Real Madrid

Thibaut Courtois es uno de los hombres señalados cada vez que visita el Riyadh Air Metropolitano. El portero belga, con pasado rojiblanco, ha tenido comentarios ciertamente despectivos sobre el Atlético de Madrid e incluso sobre los planteamientos del Cholo Simeone. Es por ello que no ha sido bien recibido en el campo de los colchoneros, algo que el año pasado alcanzó su punto de ebullición. Se le tiraron mecheros que hicieron parar el partido, algo que se espera no vuelva a suceder.

El portero es fundamental para Xabi Alonso y un auténtico seguro de vida. En el Metrpolitano se espera un duelo de alta intensidad, donde ambos equipos busquen el gol con preseverancia. Courtois será muy importante para evitar las acometidas del Atlético de Madrid, que saldrá de inicio con Sorloth y Julian Álvarez para conseguir tantos. Además, tiene la experiencia de haber sido portero colchonero.

Courtois viene a gran nivel en el Real Madrid

El portero belga se ha recuperado bien de sus lesiones y lleva meses a gran nivel en la portería del Real Madrid. Tiene una nueva oportunidad en el Metropolitano de demostrar su calidad como guardameta, donde se enfrentará a un Atlético de Madrid que querrá llegar a portería a través de Sorloth. Julián Álvarez es otra gran amenaza para Courtois, que ya ha sufrido en sus carnes la pegada del delantero argentino.

Eso sí, tiene la tranquilidad de la mejoría defensiva del conjunto blanco. Carvajal, Huiijsen, Militao y Carreras se han mostrado muy sólidos y dan un plus a la zaga blanca. Ahora mismo ha encajado tres goles en 6 partidos de LaLiga EA Sports, por lo que es la mejor zaga del campeonato. El Atlético se ha caracterizado en este comienzo de campeonato por generar importantes ocasiones de gol, pero estar errático en la definición.

Está muy motivado cuando va al Metropolitano

Courtois sabe que el ambiente hostil hacia su figura le da un plus de motivación. Es por ello que espera hacer sus mejores paradas contra un equipo con el que ha sido crítico públicamente, lo que ha hecho que en el Atlético no sea bien recibido.