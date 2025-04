Courtois va a ser uno de los primeros en caer en el Real Madrid

Florentino Pérez sigue sondeando el mercado de fichajes de cara a conformar una plantilla más competitiva para el año que viene que la actual. Con la duda de si será con Ancelotti o Xabi Alonso en el banquillo, el máximo mandatario blanco sigue haciendo ofertas para traer a los mejores el próximo curso.

Y una de las posiciones que pretende reforzar para la próxima campaña el máximo mandatario blanco es la portería. A pesar de tenerla muy bien cubierta con Courtois y Lunin, Florentino quiere aumentar al máximo el nivel. Pero lo que no se esperaba Florentino era la reacción que uno de los pesos pesados de la plantilla como Courtois se plantara. El belga conoce de cerca las intenciones de Florentino Pérez. Y parece que el belga sería el primero en caerse.

Courtois se ve amenazado por la posible llegada de Joan García

Las ofensivas de Florentino por hacerse con el cancerbero del RCD Espanyol siguen en pie. La última oferta es de 20 millones de euros. Pero el club periquito pide 30 millones para dejar ir a su mejor futbolista. Joan García tiene una cláusula de rescisión de 25 millones, pero la directiva perica pide 30 millones si Florentino quiere hacerse con sus servicios.

Courtois con 32 años, ha aceptado una renovación a la baja. Joan García, dada su gran juventud, se ve como el posible sustituto del internacional belga en la portería blanca. Joan García pasaría por delante de Lunin y quedaría en la retaguardia para entrar en rotaciones y acabar siendo el futuro portero blanco. Pero por ahora, las negociaciones siguen atascadas.

Joan García es un portero de futuro a low cost

Desde el Real Madrid hay una política bien clara que es la de no subir los sueldos a los futbolistas que superen los 30 años. Y el caso de Courtois no es una excepción. El cancerbero belga es muy reticente a esta política porque reivindica su papel crucial en muchos partidos. El Madrid no lo ve así y es por eso que ya le ha buscado, rápidamente, un sustituto a bajo precio, de las mismas garantías, y con una gran proyección de futuro.

Joan García cumple con todas las premisas que exige el club de la capital y parece que decisión ya está tomada. Da igual el entrenador que acabe ocupando el banquillo merengue, la opción Joan García ya es una realidad y Courtois hoy en día no le queda más remedio que aceptar la situación y abandonar el que ha sido su club durante muchas temporadas. En la retina de muchos siempre quedará la 14ª Champions que le dio al club con sus paradas en la final ante el Liverpool. Joan García parece ser el presente y futuro, Courtois el pasado.