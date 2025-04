Courtois y Mbappé no se dirigen la palabra en el Real Madrid

Thibaut Courtois y Kylian Mbappé son dos piezas clave en los esquemas del Real Madrid, tanto en la portería como en la delantera. De hecho, son de los mejores del mundo en sus posiciones, por lo que el conjunto blanco está bien servido, pero la relación entre ellos ha decaído en las últimas semanas y han dejado de dirigirse la palabra por las polémicas que han surgido en el equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Las recientes declaraciones del belga después de la eliminación del Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Arsenal han traído mucha cola, ya que el guardameta criticó duramente a los delanteros del equipo y sus pésimas actuaciones contra los ingleses. Por eso, Mbappé ha dejado de hablarle definitivamente, aunque esta situación ya venía de antes.

La relación entre Courtois y Mbappé es nula

Courtois hizo autocrítica y señaló directamente a los atacantes blancos, asegurando que el portero rival, David Raya, no tuvo que hacer grandes intervenciones para evitar goles, algo que el belga sí que tuvo que realizar, a pesar de que acabo recibiendo cinco tantos en toda la eliminatoria. Al descanso del partido de vuelta, en el vestuario, el guardameta confesó que se presionó a los delanteros para que hicieran su trabajo.

Eso provocó la ira de Mbappé, que se quejó de que no le llegaban pelotas suficientes para poder crear un mínimo de peligro arriba. Aun así, la poca relación entre el francés y Courtois ya viene de atrás, ya que desde la llegada del atacante, no ha habido feeling entre ellos y no congenian, tanto dentro del vestuario como fuera de él, en el campo, y el belga no ha sido el único que lo ha sufrido.

El francés llegó al Madrid con aires de estrella y no gustó nada al vestuario

La realidad es que Mbappé llegó al Madrid con aires de estrella y esto no gustó a gran parte de la plantilla. A pesar de que en el equipo hay muchos jugadores clave, a los más veteranos no les sentó nada bien que el francés aterrizara en un equipo nuevo con este aire de superioridad. En el PSG podía valer, ya que todo el mundo bajaba a sus pies, pero en Madrid, la situación es muy diferente.