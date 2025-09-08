Cristiano Ronaldo pide a dos jugadores del Real Madrid al Al-Nassr

Cristiano Ronaldo está viviendo sus últimos años de su carrera en Arabia Saudí, concretamente en el Al-Nassr, club al que llegó en 2023 tras abandonar el panorama europeo. Aunque es una liga menos competitiva, el portugués quiere seguir mejorando a su equipo, al menos durante el tiempo que esté ahí, y habría pedido a dos jugadores del Real Madrid para reforzar la plantilla.

Se trata de David Alaba y Antonio Rüdiger, dos de los centrales que han perdido protagonismo en el conjunto blanco y que podrían acabar abandonando la entidad madrileña cuando acabe esta temporada, teniendo en cuenta que ambos finalizarán sus contratos con el Madrid y, en un principio, no se les renovará, por lo que serán libres de decidir su futuro en los próximos meses.

Cristiano Ronaldo ha pedido los fichajes de David Alaba y Antonio Rüdiger

Ronaldo cree que el Al-Nassr necesita reforzar la retaguardia y habría recomendado a la dirección deportiva estos dos nombres, ya que aunque también están viviendo sus últimos años de sus carreras, son considerados de los mejores defensores del fútbol mundial, por lo que cree que sus llegadas provocarían un aumento de nivel considerable para la zaga del conjunto saudí.

El portugués ha ido haciendo peticiones desde que fichó por el Al-Nassr hace dos años, ya que quiere que vengan jugadores de calidad a Arabia Saudí. Este verano, su equipo ha fichado a Iñigo Martínez y João Félix, futbolistas de renombre mundial, pero el delantero sigue buscando más piezas clave para que, al fin, pueda ganar títulos con su equipo, algo que aún se le resiste.

Ambos centrales no continuarán en el Madrid la próxima temporada

Por lo tanto, está por ver si Alaba y Rüdiger, una vez finalicen sus contratos con el Madrid, decidirán dar por acabada su etapa en Europa y acompañarán a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, lo que podría provocar un aumento considerable de sus ingresos por las fichas que puedan recibir, pero también será el punto y final a su carrera al más alto nivel por el estado actual de la liga de Arabia Saudí.