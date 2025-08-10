Dani Carvajal empieza a preocupar en el vestuario del Real Madrid, los más próximos ya conocen el problema

La situación de Dani Carvajal en el vestuario del Real Madrid no es la más óptima, puesto que su suplencia habitual es algo a lo que no ha estado acostumbrado en su carrera. Su lesión de larga duración y el fichaje de Trent Alexander-Arnold lo deja con un rol muy definido de suplente. Xabi Alonso ha tenido una conversación detallada con él, donde le ha dejado clara su importancia como capitán y como influencia sobre los más jóvenes.

Lo entiende Carvajal, pero en su fuero interno sigue queriendo jugar. Se ve capaz de superar al inglés Trent Alexander-Arnold y piensa aprovechar los entrenamientos, así como cada minuto que tenga en competición. Xabi Alonso opta por jugar con tres centrales y el veterano capitán sabe que puede explotar sus virtudes ofensivas. Va a trabajar muy duro para mejorar sus números en ataque y demostrar al entrenador que merece la titularidad.

Carvajal entiende su situación, pero le cuesta

Sus personas más próximas en el vestuario saben que le cuesta ser suplente. Nunca ha sido algo habitual para él ni en el Real Madrid ni en la selección española. Al hablar con Xabi Alonso ha aceptado su rol con deportividad, pero él se ve capaz de ser titular. No contempla otro desafío que no sea volver a dar su mejor versión en el club blanco, a pesar de sus 33 años. El jugador de Leganés se considera fuerte mentalmente y confía en sus posibilidades.

La salida de Lucas Vázquez ya le mandó un mensaje de competencia interna, puesto que era claramente suplente. Pelear por estar en el 11 contra el lateral titular del Liverpool lo estimula y se ve capacitado para el reto.

El vestuario lo apoya y su círculo cree en él

El vestuario del Real Madrid apoya a Carvajal, al cual considera una piedra angular. Aunque no están acostumbrados a verlo de suplente, lo entienden y además con una competencia tan fuerte como la de Trent Alexander-Arnold. El círculo más cercano del jugador lo arropa y piensa que todavía tiene mucho fútbol por delanter. Apuestan por él y creen que en esta temporada 25-26 será titular.