Dani Carvajal figura en la lista que ha sido entregada a Xabi Alonso

Dani Carvajal es un gran jugador y capitán, pero preocupa su estado físico ante la posibilidad de recaer de sus lesiones. El lateral tuvo unos pocos minutos contra el CA Osasuna y fue titular contra el Real Oviedo, pero hay miedo de que pueda recaer de su lesión de larga duración. De momento, el jugador ha aguantado las cargas y esperarán a ver su recuperación.

Carvajal tiene ya 33 años y debe de dosificar su esfuerzo. El lateral madrileño sustituyó a Alexander-Arnold contra Osasuna y fue al revés contra el Real Oviedo. Allí fue titular, mientras que contra el conjunto navarro dispuso de treinta minutos para recuperar sensaciones en el césped. Por lo tanto, poco a poco gana minutos y rodaje, algo que es bienvenido en el lateral derecho del equipo.

Carvajal asume de buen grado la competencia con Alexander-Arnold

Dani Carvajal ha tomado como motivación la competencia con Alexander-Arnold, lo que lo motiva a los 33 años para recuperar su mejor versión. Poco a poco va sumando minutos y ganando en fortaleza física y mental. Sufrió un golpe importante Dani Carvajal contra CA Osasuna con Catena, pero por suerte no ha ido a mayores. El lateral madrileño continuó sobre el césped, algo que es muy positivo.

Alexander-Arnold ha irrumpido con fuerza desde el Mundial de Clubes y fue titular contra Osasuna. Carvajal ha ido por detrás del lateral inglés, pero ahora cada vez va sumando minutos. Podría darse la tesitura de que le gane la partida, algo que sin duda motiva muchísimo al veterano lateral madrileño.

Xabi Alonso valora mucho a ambos

Carvajal y Alexander-Arnold están muy compenetrados y son dos estilos de jugadores muy diferentes. El inglés es un jugador muy técnico y con gran salida de balón, mientras que Carvajal es un jugador muy intenso de ida y vuelta. Por lo tanto, están las dos características a mano para Xabi Alonso, que puede optar por uno y otro según el contexto del partido.

Además, ambos por delante tienen a Mastantuono y Brahim Díaz, por lo que son características también muy diferentes. Son grandes herramientas para el técnico donostiarra.