Dani Carvajal ha sido de los primeros en enterarse que Xabi Alonso lo quiere echar

El veterano capitán del Real Madrid ha sido el primero en enterarse de que Xabi Alonso no cuenta con Raúl Asencio. El jugador ha tenido una conversación con el técnico para poder saber cuál será su rol en la nueva temporada 25-26 y además cómo integrar a los nuevos futbolistas. Además, la cantera y la gestión de los jóvenes fue otro de los puntos a tratar, y dónde salió a la luz el nombre del joven canterano.

Renovado hasta 2031, su calamitos actuación durante el Mundial de Clubes ha dejado claro al entrenador que, o es suplente, o debe salir del equipo. Además, la llegada de Huijsen y la recuperación de Eder Militao deja todavía con menos opciones de participar a Raúl Asencio.

Konaté es el elegido por Xabi Alonso

El entrenador ha optado por jugar con tres centrales, donde además apuesta por el francés Aurelien Tchouemani como uno de los actores. Rudiger y Huijsen también serían de la partida, pero Militao con la pretemporaa apunta a la titularidad. David Alaba, Eduard Mendy y Raúl Asencio se quedan como suplentes, por lo que encontrar un destino adecuado para ellos podría dar algo de espacio salarial y caja para ir a por Ibrahim Konaté.

El central francés del Liverpool acaba contrato en 2026 y el Real Madrid podría firmarlo libre. Ahora bien, Alonso considera prioritario firmar a un central para elevar el techo del equipo esta temporada. Ofrecer una buena oferta por Konaté, con un año de contrario, podría acelerar su llegada.

Asencio no se rinde y quiere cambiar su situación

El canterano está convencido de que puede hacerse con titularidad y que lo sucedido durante el Mundial de Clubes solo fue una mala pasada. A pesar de que entiende que ha perdido la confianza del mister, cree que con los entrenamientos y aprovechar los minutos de los que disponga puede cambiar su rol en la plantilla.

Además, las posibles salidas en defensa también pueden beneficiarlo. David Alaba apunta al fútbol árabe debido a su alto sueldo, mientras que Eduard Mendy solo puede actuar por la izquierda en la línea de tres centrales. Ante cualquier lesión o sanción, él podría entrar en la titularidad.